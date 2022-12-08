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В Улан-Удэ разыграли «Новогодний кубок» по бильярду

В Улан-Удэ разыграли «Новогодний кубок» по бильярду
Общество,  Фото:пресс-служба минспорта РБ
В соревнованиях приняли участие инвалиды Бурятии

7 декабря в физкультурно-спортивном комплексе Улан-Удэ состоялся традиционный республиканский турнир по бильярду среди инвалидов «Новогодний Кубок». Соревнования проходили по комбинированной пирамиде в личном первенстве среди мужчин и женщин.

По итогам турнира победителем среди мужчин стал Доржа Ангаев, представляющий команду Советского района. На втором месте – Константин Балдаев из клуба «Золотой шар». Третье место занял Владимир Лобанов из команды Советского района.

Среди женщин победу одержала Людмила Занабадарова из команды Загорска. Серебряная медаль турнира у представительницы клуба «Золотой шар» Раисы Номшиевой. Янжит Дылгырова из Кяхтинского района на третьем месте. Об этом сообщает пресс-служба министерства спорта РБ.
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