В Улан-Удэ разыграли «Новогодний кубок» по бильярду

Общество, Фото: пресс-служба минспорта РБ

В соревнованиях приняли участие инвалиды Бурятии



7 декабря в физкультурно-спортивном комплексе Улан-Удэ состоялся традиционный республиканский турнир по бильярду среди инвалидов «Новогодний Кубок». Соревнования проходили по комбинированной пирамиде в личном первенстве среди мужчин и женщин.



По итогам турнира победителем среди мужчин стал Доржа Ангаев, представляющий команду Советского района. На втором месте – Константин Балдаев из клуба «Золотой шар». Третье место занял Владимир Лобанов из команды Советского района.



Среди женщин победу одержала Людмила Занабадарова из команды Загорска. Серебряная медаль турнира у представительницы клуба «Золотой шар» Раисы Номшиевой. Янжит Дылгырова из Кяхтинского района на третьем месте. Об этом сообщает пресс-служба министерства спорта РБ.

