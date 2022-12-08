Мастера Бурятии объединяются в ассоциацию

В Улан-Удэ состоялось собрание инициативной группы



Ассоциацию мастеров Бурятии создают в республике. Целью организации мастеров станет их консолидация, развитие творческих, профессиональных интересов, а также сохранение и развитие народных художественных промыслов, декоративно-прикладного искусства.



Напомним, что с инициативой о её создании выступили делегаты I межрегионального съезда мастеров народных художественных промыслов и декоративно-прикладного искусства «Содружество дарханов». Съезд с участием более 100 мастеров из Бурятии и регионов России состоялся летом этого года.



7 декабря в Улан-Удэ состоялось собрание мастеров, представителей разных направлений художественных промыслов. В республиканском центре народного творчества собрались лауреаты международных, всероссийских, региональных конкурсов и выставок: мастера по изготовлению сувениров Павел и Алла Павловы; мастер по художественной обработке дерева Самбу Батонимаев; мастера по художественной обработке металла: Бато Мэрдыгеев, Сергей Цыбенов, Андрей Мэрдыгеев, Александр Чинбат, Чингис Дараев; художник-иллюстратор Баирма Ешидоржиева, мастер по резьбе по кости Чингисма Бахаева, мастер по керамике Марина Налетова, мастер по художественной обработке мягкого материала Эржен Буинова, мастер по художественной обработке овечьей шерсти Юлия Золотоева. В заседании приняли участие заместитель директора РЦНТ Сергей Доржиев и сотрудники отдела нематериального культурного наследия РЦНТ.



Участники собрания наметили планы на 2023 год для дальнейшего сотрудничества, производства и реализации товаров народного художественного промысла, определили инициативную группу для официальной регистрации общественной организации. Председателем ассоциации избран Бато Мэрдыгеев, мастер-чеканщик, член Союза художников России и Бурятии. Об этом сообщает пресс-служба РЦНТ.

