Продажи начнутся во второй половине декабря
Четырёх ёлочных базара откроются в Улан-Удэ.
Сосны от МБУ «Городское лесничество» можно будет приобрести на торговом месте у сквера «Радуга». Продажи стартуют 19 декабря.
Ещё две торговые точки предпринимателя - по ул. Терешковой (вблизи остановки «Русский драматический театр») и по ул. Шумяцкого (вблизи остановки «Акбэс») начнут работать с 15 декабря.
По ул. Кабанской (вблизи остановки «ТЦ «Абсолют») продажу хвойных деревьев планируют начать с 17 декабря.
В пресс-службе мэрии Улан-Удэ назвали расценки от «Городского лесничества». Стоимость сосен зависит от высоты деревьев:
1-1,9 метра – 367,2 рублей,
2-2,9 метра - 480 рублей,
3-3,9 метра - 546 рублей,
4-5 метра - 672 рубля.
Отмечается, что МБУ «Городское лесничество» будет торговать соснами с противопожарных разрывов и охранных зон ЛЭП (там, где их всё равно пришлось бы вырубить). Остальные предприниматели привезут деревья из районных лесничеств.
В Улан-Удэ откроются четыре ёлочных базара
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