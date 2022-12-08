МегаФон запустил связь 4G ещё в одной популярной туристической локации Бурятии

Общество, Фото: Сергей Тарасенко, из архива

МегаФон запустил современную базовую станцию LTE в посёлке Турка. Благодаря проведённым работам доступ к современным цифровым сервисам оператора получили 1,5 тысячи жителей региона и сотни путешественников



Село Турка расположено на восточном берегу Байкала в устье реки Турка и находится в Прибайкальском районе Республики Бурятия в более чем 160 км от Улан-Удэ. Населённый пункт входит особую экономическую зону «Байкальская гавань», рядом находится курорт «Горячинск», который ежегодно принимает сотни туристов – ценителей термальных и грязевых ванн. Через Турку проходят популярные пешеходные маршруты, на которых можно любоваться видами на самое глубокое в мире озеро, повстречать редкие растения, краснокнижных животных. Всего в 4 км от населённого пункта расположена точка притяжения многих путешественников – скала Черепаха, которая по легенде оберегает Байкал от тёмных сил. Также на этой территории популярны спортивные сплавы и рыбалка.



Для того чтобы жители региона и гости Бурятии могли пользоваться голосовой связью и 4G, инженеры компании установили оборудование в частотном диапазоне, который отличается одновременно и высокими скоростями мобильного интернета – до 100 Мбит/с, и расширенным радиусом покрытия сети, который охватывает как сам населённый пункт, так и территорию курорта и достопримечательностей, находящихся рядом.



- Уникальная природа и рекреационные возможности Бурятии привлекают всё больше россиян. Значимую роль в этом играет развитие туристической инфраструктуры, а качественная мобильная связь является её важной частью. Поэтому в этом году мы сделали особый акцент на развитие сети в популярных у путешественников локациях. Летом наши инженеры в 1,5 раза расширили сеть LTE и в 2 раза увеличили скорость мобильного интернета МегаФона на Байкале, сейчас мы запустили 4G на востребованном термальном курорте, чтобы наши абоненты могли пользоваться любыми цифровыми технологиями для комфортного отдыха и решения рабочих задач, – рассказала Олеся Степанова, директор МегаФона в Республике Бурятия.

