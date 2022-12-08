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В Бурятии суд отказал в компенсации ущерба за подмену детей

В Бурятии суд отказал в компенсации ущерба за подмену детей
Общество,  Фото:pixabay.com
Малышек перепутали в роддоме ещё в 1983 году

Две жительницы Бурятии, детей которых подменили в роддоме, подали иск о компенсации морального вреда на министерство финансов РФ. Пострадавшие просили взыскать по два миллиона рублей.

История прогремела на всю Россию пять лет назад после передачи Первого канала «Пусть говорят» (16+). Всё случилось почти 40 лет назад, в 1983 году. Январским днём в Курумканском роддоме две женщины-однофамилицы Алиса и Людмила родили девочек. В больнице малышек перепутали, и уже на первое кормление матерям принесли не их дочек.

Многие годы семьи жили, не подозревая, что воспитывают не кровных детей. Однако то, что девочки не похожи на родителей, всё же замечали и родственники, и односельчане. Впрочем, сами семьи несхожесть списывали на гены дальних родственников. Но спустя 30 лет всё же было решено сделать ДНК-тест, который пролил свет на эту запутанную историю.

Тогда в студии «Пусть говорят» зрители выкрикивали требования наказать медработников, а адвокат Майя Сандлер заявила, что участники всей этой ситуации могут подать иск о моральной компенсации за подмену в Курумканский роддом.

Вероятно, женщины прислушались к рекомендациям юристов и решили добиться справедливости и компенсации морального вреда.

«Биологические родители были лишены права воспитывать своих родных детей в своих семьях, в кругу родственников, воспитывать их в духе и традициях, принятых в их семейном сообществе. Девочки также были лишены жить и воспитываться в родной семье своими биологическими родителями, развивать способности, унаследованные от биологических родителей. Совокупность изложенных обстоятельств является существенным нарушением личных неимущественных и семейных прав истцов, причинили нравственные страдания, повлиявшие в том числе и на состояние здоровья, психику и повлекли стрессы, различные заболевания», - говорится в судебных материалах.

В качестве третьих лиц к участию в деле привлекли министерство финансов Бурятии, министерство здравоохранения республики и центральную районную больницу.

К материалам суду приложили акт генетического исследования, из которого следовало, что женщины не являются биологическими матерями детям, которых воспитывали всю жизнь.

Однако в России впервые закон, предусматривающий возможность возмещения морального вреда был принят 31 мая 1991 года. Поэтому суд отказал в удовлетворении иска.

«Поскольку на момент причинения вреда при выписке женщин с новорождёнными детьми в январе года из районной больницы, действовавшими законодательными актами СССР и РСФСР, такой вид ответственности как взыскание компенсации морального вреда не был установлен, оснований для удовлетворения требования истца у суда не имеется», - говорится в решении суда.

Таким образом исковые требования оставлены без удовлетворения.

Впрочем, шанс выиграть дело у матерей всё же есть, если они подадут апелляцию. Аналогичная история произошла в этом году в Челябинской области. Там районный суд отказал в иске матерям, дочерей которых подменили в роддоме 40 лет назад. Довод был таким же: из-за того, что на момент подмены в 1982 году в СССР не существовало норм о компенсации морального вреда. Однако апелляционная инстанция встала на сторону пострадавших матерей и дочерей. В пользу каждой в итоге было взыскано по два миллиона рублей с министерства финансов РФ.

«Решение суда первой инстанции для заявительниц стало шоком, у них было непонимание, чувство несправедливости, - сообщал СМИ адвокат потерпевших. – Казалось, что все доказано, но суд полностью отказывает в иске. Поэтому отмена решения Кизильского районного суда имела большое значение. В каком-то смысле справедливость восторжествовала. Истцы поставили для себя точку в этом вопросе, и, думаю, дальше жить им будет легче».
компенсация моральный вред

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