Малышке из Бурятии, получившей чудо-укол за 160 миллионов, исполнилось два годика

Адиса Гармаева отмечает свой второй день рождения
8 декабря исполнилось уже два года нашей маленькой землячке Адисе Гармаевой. Она стала первым ребёнком из Бурятии со спинальной мышечной атрофией (СМА), получившим спасительный укол «Золгенсмы» – самого дорогого лекарства в мире. Принцип его действия состоит в замене дефектного гена на здоровый.
Родители – Дарима и Арсалан Гармаевы – поздравили дочку в соцсетях.
- Самое большое сокровище в нашей жизни – это ты. Мы тебя очень любим и гордимся тобой! От всей души желаем не знать в жизни огорчений, быть счастливой каждый день, верить в чудо и никогда не унывать, – отметили они. – Ты у нас самая лучшая!
К поздравлениям присоединились и жители Бурятии. Малышку спасали всей республикой и помогали далеко за её пределами. На «Золгенмсу» требовалось порядка 160 миллионов рублей. Общими усилиями удалось собрать около 40 миллионов, а оставшуюся сумму добавил меценат.
В конце июня 2021-го девочка получила долгожданный укол и с того времени добилась значительных успехов
. Летом Адиса начала делать
первые уверенные шаги.
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Адиса Гармаева отмечает свой второй день рождения
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