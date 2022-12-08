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Минобрнауки РФ вручил именные стипендии студентам из Бурятии

Минобрнауки РФ вручил именные стипендии студентам из Бурятии
Общество,  Фото:пресс-служба минобрнауки РБ
Учащиеся вуза республики вошли в число первых 10 обладателей стипендии

В министерстве науки и высшего образования России прошла торжественная церемония награждения получателей именных стипендий для коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока. Поздравления первым десяти обладателям стипендии передал глава ведомства Валерий Фальков. Министр поблагодарил ребят за их деятельность и неравнодушное отношение к истории и традициям собственных народов.

Напомним, что в январе этого года Минобрнауки России в целях популяризации народного искусства и сохранения культурных традиций, этнокультурного многообразия, культурной самобытности всех народов учредило 10 именных стипендий для представителей коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока. Поощрения назначаются студентам подведомственных вузов за достижение существенных успехов в изучении языков и культур этих народов. В течение 2022/2023 учебного года стипендиаты получают поощрение — по 10 тыс. рублей ежемесячно.

В этом году первыми стипендиатами определены студенты:
— Арктического государственного института культуры и искусств —Кундумэн Андросов и Юлианна Захарова;
— Бурятского государственного университета имени Доржи Банзарова —Бэлигма Бартаева, Майя Черепанова и Яна Чиркова;
— Северо-Восточного федерального университета имени М.К. Аммосова —Рамиль Горохов, Диана Мартынова, Юлия Степанова, Валентина Стручкова и Алексей Шамаев.

Все стипендиаты этого года — отличники учёбы, победители конкурсов и фестивалей, а также активные участники научных мероприятий, посвящённых родному языку и культуре. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования РБ.
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