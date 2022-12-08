Минобрнауки РФ вручил именные стипендии студентам из Бурятии

Общество, Фото: пресс-служба минобрнауки РБ

Учащиеся вуза республики вошли в число первых 10 обладателей стипендии



В министерстве науки и высшего образования России прошла торжественная церемония награждения получателей именных стипендий для коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока. Поздравления первым десяти обладателям стипендии передал глава ведомства Валерий Фальков. Министр поблагодарил ребят за их деятельность и неравнодушное отношение к истории и традициям собственных народов.



Напомним, что в январе этого года Минобрнауки России в целях популяризации народного искусства и сохранения культурных традиций, этнокультурного многообразия, культурной самобытности всех народов учредило 10 именных стипендий для представителей коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока. Поощрения назначаются студентам подведомственных вузов за достижение существенных успехов в изучении языков и культур этих народов. В течение 2022/2023 учебного года стипендиаты получают поощрение — по 10 тыс. рублей ежемесячно.



В этом году первыми стипендиатами определены студенты:

— Арктического государственного института культуры и искусств —Кундумэн Андросов и Юлианна Захарова;

— Бурятского государственного университета имени Доржи Банзарова —Бэлигма Бартаева, Майя Черепанова и Яна Чиркова;

— Северо-Восточного федерального университета имени М.К. Аммосова —Рамиль Горохов, Диана Мартынова, Юлия Степанова, Валентина Стручкова и Алексей Шамаев.



Все стипендиаты этого года — отличники учёбы, победители конкурсов и фестивалей, а также активные участники научных мероприятий, посвящённых родному языку и культуре. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования РБ.

