В Бурятии разыграют кубок республики по ловле рыбы на мормышку

Общество, Фото: Сергей Тарасенко, из архива

Турнир состоится на Щучьем озере



17 декабря в Селенгинском районе Бурятии пройдёт кубок республики по ловле рыбы на мормышку со льда. Соревнования состоятся на озере Щучье, в водных границах летних оздоровительных лагерей «Надежда» и «Сибиряк».



Турнир проведут в лично-командном зачёте. Состав команды - 3 человека. Возраст спортсменов - не моложе 16 лет. Подать заявку можно до 16 декабря.



Официальную тренировку проведут 16 декабря. 17 декабря с 8:30 состоятся 2 тура соревнований по 2,5 часа.



- В 2021 году на кубке РБ был установлен рекорд по количеству участников: тогда приняли участие 100 человек, - сообщает федерация рыболовного спорта Бурятии.



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