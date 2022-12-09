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В Бурятии разыграют кубок республики по ловле рыбы на мормышку

В Бурятии разыграют кубок республики по ловле рыбы на мормышку
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко, из архива
Турнир состоится на Щучьем озере

17 декабря в Селенгинском районе Бурятии пройдёт кубок республики по ловле рыбы на мормышку со льда. Соревнования состоятся на озере Щучье, в водных границах летних оздоровительных лагерей «Надежда» и «Сибиряк».

Турнир проведут в лично-командном зачёте. Состав команды - 3 человека. Возраст спортсменов - не моложе 16 лет. Подать заявку можно до 16 декабря.

Официальную тренировку проведут 16 декабря. 17 декабря с 8:30 состоятся 2 тура соревнований по 2,5 часа.

- В 2021 году на кубке РБ был установлен рекорд по количеству участников: тогда приняли участие 100 человек, - сообщает федерация рыболовного спорта Бурятии.

Возрастное ограничение 0+
спорт кубок Бурятия Селенгинский район рыболовный спорт рыбалка озеро Щучье

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