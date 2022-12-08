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Жителей Кабанского района Бурятии переселят из аварийного жилья

Жителей Кабанского района Бурятии переселят из аварийного жилья
Общество,  Фото:телеграм-канал Евгения Луковникова
Уже готовы два новых многоквартирных дома в Каменске и Бабушкине

Завершилось строительство двух многоквартирных домов в селе Каменск и городе Бабушкин Кабанского района Бурятии. Туда до Нового года переселят жителей из аварийного жилья. Готовность домов проверил зампред правительства Бурятии по развитию инфраструктуры Евгений Луковников в ходе рабочей поездки в Кабанский район.

- Площадь дома в селе Каменск - более 1,3 тыс. кв.м. Строительство началось во втором квартале 2021 года. На протяжении всего периода строительство объекта проверяли специалисты гостройжилнадзора. 12 декабря у них будет заключительная проверка. И до нового года жители уже получат ключи от своих квартир, - сообщил Евгений Луковников.


В новом доме сделана внутренняя отделка, подключено горячее и холодное водоснабжение, центральным отопление и канализация.

- Также для жителей аварийных домов построен ещё один дом в городе Бабушкин. Он рассчитан на 24 квартиры, в которые переедут порядка 60 человек. Дом почти готов, здесь осталось только установить трансформатор. До 25 декабря дом будет подключен к постоянной схеме электроснабжения, - добавил зампред правительства.

Жители дома начали потихоньку перевозить свои вещи. Одна из жительниц нового дома Ольга поделилась своими впечатлениями от своей квартиры:

- Квартира вся новая, теплая и светлая. Не сравнить с тем, что было в старом доме.



Как сообщал ранее «Байкал-Daily», в этом году Бурятия перевыполнила план по переселению граждан из аварийного жилья.
аварийное жилье

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