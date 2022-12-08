Жителей Кабанского района Бурятии переселят из аварийного жилья

Завершилось строительство двух многоквартирных домов в селе Каменск и городе Бабушкин Кабанского района Бурятии. Туда до Нового года переселят жителей из аварийного жилья. Готовность домов проверил зампред правительства Бурятии по развитию инфраструктуры Евгений Луковников в ходе рабочей поездки в Кабанский район.
- Площадь дома в селе Каменск - более 1,3 тыс. кв.м. Строительство началось во втором квартале 2021 года. На протяжении всего периода строительство объекта проверяли специалисты гостройжилнадзора. 12 декабря у них будет заключительная проверка. И до нового года жители уже получат ключи от своих квартир, - сообщил Евгений Луковников.
В новом доме сделана внутренняя отделка, подключено горячее и холодное водоснабжение, центральным отопление и канализация.
- Также для жителей аварийных домов построен ещё один дом в городе Бабушкин. Он рассчитан на 24 квартиры, в которые переедут порядка 60 человек. Дом почти готов, здесь осталось только установить трансформатор. До 25 декабря дом будет подключен к постоянной схеме электроснабжения, - добавил зампред правительства.
Жители дома начали потихоньку перевозить свои вещи. Одна из жительниц нового дома Ольга поделилась своими впечатлениями от своей квартиры:
- Квартира вся новая, теплая и светлая. Не сравнить с тем, что было в старом доме.
Как сообщал ранее «Байкал-Daily», в этом году Бурятия перевыполнила план по переселению граждан из аварийного жилья.