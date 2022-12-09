Дошкольникам и школьникам предлагается создать творческую работу о народных промыслах
В столице Бурятии продлён городской конкурс «К истокам народной культуры», посвящённый Году культурного наследия. Заявки принимаются до 16 декабря включительно.
К участию приглашаются воспитанники и обучающиеся учреждений любого типа и вида. Конкурс проводится в пяти возрастных группах: дошкольники - до 7 лет; младшие классы - с 1 по 4 класс; средние классы - с 5 по 9 класс; старшие классы - с 10 по 11 класс; педагоги и учителя. На конкурс принимаются творческие работы, выполненные на тему «Народные промыслы», в номинациях: рисунок (художественная работа, выполненная в любой технике исполнения); фотография (постановочный, сюжетный фотоснимок, который лично выполнил участник); поделка (все виды декоративно-прикладного искусства: аппликация, вышивка, выжигание, росписи по различным материалам, изделия из дерева, глины и т.п.).
Результаты конкурса подведут 20-22 декабря. При подведении итогов победители будут определены в каждой номинации и в каждой возрастной группе отдельно.
Ссылку на заявку и положение конкурса можно найти на сайте дома творчества Советского района «Форус».
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В Улан-Удэ проводится городской конкурс «К истокам народной культуры»
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