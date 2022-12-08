Улан-удэнцев предупредили о сносе незаконных гаражей





Мэрия Улан-Удэ предупредила владельцев гаражей-самоволок об их сносе.Администрация Советского района активно выявляет владельцев металлических гаражей, расположенных на муниципальной земле и на землях, государственная собственность на которые не разграничена. Вчера, 7 декабря, специалисты разместили требования по ул. Димитрова - 60 гаражей, ул. Гоголя – 40 гаражей, ул. Тарбагатайская - 21 гараж.Владельцев металлических гаражей, расположенных на территории Советского района, просят до 23 декабря предоставить правоустанавливающие документы на гараж, документы об оплате неосновательного обогащения / аренды земельного участка, документ, паспорт, фото гаража с привязкой к местности в управление по развитию территорий и жизнеобеспечению администрации Советского района по адресу: ул. Советская, 23, каб. № 11, с 8:30 до 17:30, тел. 21-35-05 (Эрдэм Михайлович Шарагулов).В случае невыполнения требований будут приняты меры по освобождению земельных участков.- В случае если владельцем движимого имущества не произведена уборка такого имущества в установленные требованием сроки, то на объект самовольно размещенного движимого имущества повторно наносится требование в 15-дневный срок убрать движимое имущество и производится фотофиксация объекта с нанесенным требованием. При невыполнении условий повторного требования в присутствии понятых составляется акт обследования. В случае возникновения аварийных ситуаций на инженерных коммуникациях и невозможности выявления владельца движимого имущества отдел землепользования и земельного контроля администраций районов в присутствии представителя ОВД, представителя соответствующей коммунальной службы и двух понятых вправе незамедлительно осуществить перенос движимого имущества на другое место без получения согласия владельца, - пояснили «Байкал-Daily» в пресс-службе мэрии.