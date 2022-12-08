08 декабря

07 декабря

Популярное

Улан-удэнцев предупредили о сносе незаконных гаражей

Улан-удэнцев предупредили о сносе незаконных гаражей
Общество,  Фото:администрация Улан-Удэ
Только за один день в городе нашли более 120 гаражей-самоволок

Мэрия Улан-Удэ предупредила владельцев гаражей-самоволок об их сносе.

Администрация Советского района активно выявляет владельцев металлических гаражей, расположенных на муниципальной земле и на землях, государственная собственность на которые не разграничена. Вчера, 7 декабря, специалисты разместили требования по ул. Димитрова - 60 гаражей, ул. Гоголя – 40 гаражей, ул. Тарбагатайская - 21 гараж.


Владельцев металлических гаражей, расположенных на территории Советского района, просят до 23 декабря предоставить правоустанавливающие документы на гараж, документы об оплате неосновательного обогащения / аренды земельного участка, документ, паспорт, фото гаража с привязкой к местности в управление по развитию территорий и жизнеобеспечению администрации Советского района по адресу: ул. Советская, 23, каб. № 11, с 8:30 до 17:30, тел. 21-35-05 (Эрдэм Михайлович Шарагулов).

В случае невыполнения требований будут приняты меры по освобождению земельных участков.

- В случае если владельцем движимого имущества не произведена уборка такого имущества в установленные требованием сроки, то на объект самовольно размещенного движимого имущества повторно наносится требование в 15-дневный срок убрать движимое имущество и производится фотофиксация объекта с нанесенным требованием. При невыполнении условий повторного требования в присутствии понятых составляется акт обследования. В случае возникновения аварийных ситуаций на инженерных коммуникациях и невозможности выявления владельца движимого имущества отдел землепользования и земельного контроля администраций районов в присутствии представителя ОВД, представителя соответствующей коммунальной службы и двух понятых вправе незамедлительно осуществить перенос движимого имущества на другое место без получения согласия владельца, - пояснили «Байкал-Daily» в пресс-службе мэрии. 
гаражи самовольные постройки

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Жителей Кабанского района Бурятии переселят из аварийного жилья
Жителей Кабанского района Бурятии переселят из аварийного жилья
Общество, 08.12.2022
Уже готовы два новых многоквартирных дома в Каменске и Бабушкине
Жителям Бурятии рассказали, как выбрать сладкие подарки на Новый год
Жителям Бурятии рассказали, как выбрать сладкие подарки на Новый год
Общество, 08.12.2022
В Роспотребнадзоре посоветовали отказаться от карамели и сладостей с арахисом
Улан-удэнцев предупредили о сносе незаконных гаражей
Улан-удэнцев предупредили о сносе незаконных гаражей
Общество, 08.12.2022
Только за один день в городе нашли более 120 гаражей-самоволок
Жительница Бурятии три недели помогала военным в Крыму
Жительница Бурятии три недели помогала военным в Крыму
Общество, 08.12.2022
Она передала бойцам посылки и весточки от земляков
Власти Улан-Удэ и Иволгинского района проводят собачий рейд
Власти Улан-Удэ и Иволгинского района проводят собачий рейд
Общество, 08.12.2022
Работа идёт в Солдатском, Соколе и Поселье
В Бурятии мобильные бригады помогают одиноким пенсионерам и инвалидам
В Бурятии мобильные бригады помогают одиноким пенсионерам и инвалидам
Общество, 08.12.2022
Служба мобильных бригад работает в районах с наибольшим количеством пожилых граждан
55-летняя жительница Бурятии ждёт третью трансплантацию почки
55-летняя жительница Бурятии ждёт третью трансплантацию почки
Общество, 08.12.2022
Ей уже дважды пересаживали жизненно важный орган
В Бурятии зарастает более 8000 га сельхозземель
В Бурятии зарастает более 8000 га сельхозземель
Общество, 08.12.2022
Цифры озвучили в Россельхознадзоре
Центр Кяхты в Бурятии украсили к Новому году
Центр Кяхты в Бурятии украсили к Новому году
Общество, 08.12.2022
Там вновь появился светящийся олень с санями

В Улан-Удэ спасают 900-граммовую собачку
В Улан-Удэ спасают 900-граммовую собачку
Общество, 08.12.2022
Щенок размером с котёнка отчаянно борется за жизнь
Студент из Бурятии стал призёром турнира по гиревому спорту в Оренбурге
Студент из Бурятии стал призёром турнира по гиревому спорту в Оренбурге
Общество, 08.12.2022
За медали борются спортсмены из 15 регионов России и Белоруссии
Служба крови Бурятии призывает жителей республики заботиться о себе
Служба крови Бурятии призывает жителей республики заботиться о себе
Общество, 08.12.2022
Врачи рассказали о тренде «Self-care» или 4 аспектах заботы о себе и своём здоровье в 2022 году
Улан-удэнцы просят не чистить скользкую плитку от снега
Улан-удэнцы просят не чистить скользкую плитку от снега
Общество, 08.12.2022
После уборки она превращается в настоящий каток

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^