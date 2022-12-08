В Чите стартовали всероссийские соревнования по стрельбе из лука

За медали турнира сражаются около 400 спортсменов



Традиционные всероссийские соревнования по стрельбе из лука на призы заслуженного мастера спорта СССР, призёра Олимпийских игр Владимира Ешеева проходят в Чите с 8 по 12 декабря.



- В состязаниях принимают участие сильнейшие спортсмены-лучники из Ямало-Ненецкого автономного округа, Республики Бурятии и Саха Якутия, Краснодарского, Приморского и Забайкальского краёв, Рязанской области, города Москвы, — рассказал президент федерации стрельбы из лука Забайкальского края Ананда Дондоков.



Общее количество участников составило около 400 человек. Местами проведения турнира стали физкультурно-спортивный комплекс «Университет» и спортивный комплекс «Багульник».



Впервые турнир прошёл в 1983 году на малой родине Владимира Ешеева – в селе Новая Заря Ононского района. С тех пор он вырос до всероссийского соревнования, причём квалификационного, когда победителям присваиваются разряды и очередные звания. Напомним, что Владимир Ешеев является главным тренером сборной страны и возглавляет Российскую федерацию стрельбы из лука.



По информации пресс-службы министерства физической культуры и спорта Забайкалья, также в регионе началась подготовка к чемпионату России по стрельбе из лука, который пройдёт с 4 по 9 июля 2023 года в Агинском.



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