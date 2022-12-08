За медали турнира сражаются около 400 спортсменов
Традиционные всероссийские соревнования по стрельбе из лука на призы заслуженного мастера спорта СССР, призёра Олимпийских игр Владимира Ешеева проходят в Чите с 8 по 12 декабря.
- В состязаниях принимают участие сильнейшие спортсмены-лучники из Ямало-Ненецкого автономного округа, Республики Бурятии и Саха Якутия, Краснодарского, Приморского и Забайкальского краёв, Рязанской области, города Москвы, — рассказал президент федерации стрельбы из лука Забайкальского края Ананда Дондоков.
Общее количество участников составило около 400 человек. Местами проведения турнира стали физкультурно-спортивный комплекс «Университет» и спортивный комплекс «Багульник».
Впервые турнир прошёл в 1983 году на малой родине Владимира Ешеева – в селе Новая Заря Ононского района. С тех пор он вырос до всероссийского соревнования, причём квалификационного, когда победителям присваиваются разряды и очередные звания. Напомним, что Владимир Ешеев является главным тренером сборной страны и возглавляет Российскую федерацию стрельбы из лука.
По информации пресс-службы министерства физической культуры и спорта Забайкалья, также в регионе началась подготовка к чемпионату России по стрельбе из лука, который пройдёт с 4 по 9 июля 2023 года в Агинском.
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В Чите стартовали всероссийские соревнования по стрельбе из лука
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