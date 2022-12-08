В Монголии установили квоты на добычу диких животных

В следующем году разрешён отлов 300 охотничьих птиц



Правительство Монголии на своём очередном заседании 7 декабря установило лимиты на охотничьи ресурсы для добычи и отлова в специальных целях на 2023 год.



В соответствии с принятыми квотами, в следующем году разрешена охота на 98 голов горного барана, 160 голов дикого горного козла, 100 голов благородного оленя, 20 голов косули, 200 газелей, отлов до 300 охотничьих птиц, 30 волков и до 30 голов дикого кабана. Кроме того, разрешена ловля по принципу «поймал-отпустил» до 600 тайменей и до 4000 особей рыб других видов.



- Рациональное использование запасов дичи из регионов со стабильным ростом популяции диких животных не оказывает негативного влияния на рост популяции животных и является экологически и экономически выгодным, - поясняет новостное агентство «Монцамэ».



