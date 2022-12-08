Власти Улан-Удэ и Иволгинского района проводят собачий рейд

Работа идёт в Солдатском, Соколе и Поселье



Сегодня в микрорайонах Солдатский, Сокол, Поселье в Улан-Удэ проходит рейд по отлову собак. Его проводит мэрия города и представители Иволгинского района.



Сотрудники проверяют порядок содержания хозяйских собак. Подрядные организации приступили к отлову безнадзорных животных.



- Работа построена так, чтобы эффективно отработать участки соприкосновения, пресечь пути миграции безнадзорных животных с территории соседнего района. Кроме того, усилить работу по соблюдению правил содержания домашних животных, – сообщил и.о. начальника отдела благоустройства комитета городского хозяйства Дмитрий Ларченко.



Идёт работа и в образовательных учреждениях. Проводят профилактические беседы в детских садах «Радуга», «Колобок», а также в школах № 37 и №54.



Подать заявку на отлов, сообщить о нарушении правил самовыгула, уточнить интересующую информацию можно по телефону оперативного штаба: 8-9025-30-17-08.



Вакцинировать и зарегистрировать своих питомцев можно по следующим адресам:



- пункт вакцинации и регистрации Советского района: ул. Талалихина, 62, тел.: 89025301708;



- Иволгинский район: у. Хойтобэе, ДНТ «Авиатор-2», ул. Саган Дали, 28, тел.: 89021640029 (здание культурно-спортивного центра);



- мкрн Поселье, ул. Венская,11, тел.: 89085949644 (административное здание администрации МО СП «Гурульбинское»).



Прививка от бешенства ставится животному бесплатно, при регистрации за микрочип необходимо будет заплатить 355 рублей.

