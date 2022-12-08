Жители Бурятии смогут пожаловаться на приставов по «горячей линии»

По каждому обращению проведут проверку



9 декабря, в Международный день борьбы с коррупцией в управлении федеральной службы судебных приставов по Бурятии пройдёт «горячая линия» по вопросам противодействия коррупции.



В этот день с 9 до 17 часов, каждый, кому стали известны факты получения и вымогательства взятки, злоупотребления и превышения должностных полномочий со стороны судебных приставов, сможет сообщить об этом по телефонам «горячей линии» 8 (3012) 28-94-05, 8 (3012) 28-94-06, 8 (3012) 28-94-08.



По каждому обращению будет проведена проверка.



В службе судебных приставов также работает «телефон доверия» 8 (3012) 28-95-21, на который можно сообщить о противоправных действиях со стороны работников. Либо можно обратиться в отдел государственной службы и кадров, противодействия коррупции УФССП по адресу: Улан-Удэ, ул. Лимонова. д.5, стр.1.

