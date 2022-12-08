По каждому обращению проведут проверку
9 декабря, в Международный день борьбы с коррупцией в управлении федеральной службы судебных приставов по Бурятии пройдёт «горячая линия» по вопросам противодействия коррупции.
В этот день с 9 до 17 часов, каждый, кому стали известны факты получения и вымогательства взятки, злоупотребления и превышения должностных полномочий со стороны судебных приставов, сможет сообщить об этом по телефонам «горячей линии» 8 (3012) 28-94-05, 8 (3012) 28-94-06, 8 (3012) 28-94-08.
По каждому обращению будет проведена проверка.
В службе судебных приставов также работает «телефон доверия» 8 (3012) 28-95-21, на который можно сообщить о противоправных действиях со стороны работников. Либо можно обратиться в отдел государственной службы и кадров, противодействия коррупции УФССП по адресу: Улан-Удэ, ул. Лимонова. д.5, стр.1.
Жители Бурятии смогут пожаловаться на приставов по «горячей линии»
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Ей уже дважды пересаживали жизненно важный орган
Цифры озвучили в Россельхознадзоре
Там вновь появился светящийся олень с санями
Щенок размером с котёнка отчаянно борется за жизнь
За медали борются спортсмены из 15 регионов России и Белоруссии
Врачи рассказали о тренде «Self-care» или 4 аспектах заботы о себе и своём здоровье в 2022 году
В колонии сыграли в КВН
После уборки она превращается в настоящий каток
На объект жаловались жильцы ближайшего дома
Горожане обратились за помощью в прокуратуру
В деле разбиралась прокуратура
Создатель лучшего снеговика получит коробку мороженого
Жители России ответят на 20 вопросов о казачестве
Местами небольшой снег
Общество, 07.12.2022
Выставку «Зөөлэн – Хатуу» можно посетить с 14 по 31 декабря