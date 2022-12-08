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Жители Бурятии смогут пожаловаться на приставов по «горячей линии»

Жители Бурятии смогут пожаловаться на приставов по «горячей линии»
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
По каждому обращению проведут проверку

9 декабря, в Международный день борьбы с коррупцией в управлении федеральной службы судебных приставов по Бурятии пройдёт «горячая линия» по вопросам противодействия коррупции.

В этот день с 9 до 17 часов, каждый, кому стали известны факты получения и вымогательства взятки, злоупотребления и превышения должностных полномочий со стороны судебных приставов, сможет сообщить об этом по телефонам «горячей линии» 8 (3012) 28-94-05, 8 (3012) 28-94-06, 8 (3012) 28-94-08.

По каждому обращению будет проведена проверка.

В службе судебных приставов также работает «телефон доверия» 8 (3012) 28-95-21, на который можно сообщить о противоправных действиях со стороны работников. Либо можно обратиться в отдел государственной службы и кадров, противодействия коррупции УФССП по адресу: Улан-Удэ, ул. Лимонова. д.5, стр.1.
горячая линия судебные приставы

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