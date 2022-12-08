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Жительница Бурятии три недели помогала военным в Крыму

Жительница Бурятии три недели помогала военным в Крыму
Общество,  Фото:«Кабанск-инфо.24/7»
Она передала бойцам посылки и весточки от земляков

Жительница кабанского села Выдрино Наталья Козловская отравилась волонтёром в Джанкой – это город на севере Крыма. Там живут другие добровольцы из Бурятии. Они арендуют дом, где лепят буузы и делают боовы для участников специальной военной операции. Готовые блюда передают в палатку, установленную на границе с Запорожской областью.

Как рассказали в группе «Кабанск-инфо 24/7», наша землячка с остальными неравнодушными в течение трёх недель оказывала посильную помощь военным. Волонтёры распределяли гуманитарную помощь, закупали одежду и экипировку и готовили для бойцов горячую пищу.


- Стать волонтёром и отправиться к нашим военнослужащим было не страшно. Страшнее оставаться здесь, дома, когда наблюдаешь, как идут боевые действия и чувствуешь, что землякам нужна поддержка и помощь, – поделилась Козловская.

В Джанкое она познакомилась с военным из Клюевки и Выдрино и из других населённых пунктов района.

-. Они очень признательны за посылки и тёплые весточки от земляков и передают всем жителям района слова благодарности. Каждая посылка, письмо, открытка, добрые слова для них очень важны, – говорит Наталья.

Бойцов поддержали рублём местные школы В Кабанской средней школе собрали 70 тысяч 800 рублей, Выдринская пожертвовала 27 тысяч. Волонтёры из города Бабушкин перечислили 8000. На эти средства участникам СВО приобрели всё необходимое.

- Помогая бойцам, мы, прежде всего, оказываем им моральную поддержку – это вклад каждого из нас в победу, – отметила Наталья Козловская.

В феврале 2023-го она вновь отправился к военным с группой волонтёров из Бурятии, отмечает «Кабанск-инфо.24/7».
волонтёры военнослужащие

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