В пригороде Улан-Удэ открыли обновлённые участки дорог

Общество, Фото: пресс-служба администрации главы и правительства РБ

Церемония открытия прошла в Нижней Иволге и Хойтобэе



В Иволгинском районе Бурятии 7 декабря открыли участки дорог в Нижней Иволге и Хойтобэе. Качество ремонта и дорожного покрытия оценил глава республики.



- На самом деле ездить по этой дороге начали ещё с лета, а сейчас завершали работы: отсыпки, бровки, рисовали разметку. В этом году в Иволгинском районе делалось три участка дорог, в следующем году будут обустраиваться подъезды к школам, которые достраивают, - отметил на открытии Алексей Цыденов.



Как сообщает пресс-служба администрации главы и правительства РБ, нажатием символической кнопки, дающий транспорту зелёный свет, глава Бурятии и местные жители открыли дорогу в селе Нижняя Иволга по улице Коммунистическая. В рамках ремонтных работ здесь уложили асфальт на участке протяжённостью 638 метра. Новая дорога ведёт к амбулатории, зданию администрации, к строящейся школе и другим социально значимым объектам.



В улусе Хойтобэе открыли отремонтированные дороги вдоль улиц Иволгинская и Стартовая общей протяжённостью 940 метров. Эти участки ведут к новой школе, к новому детскому саду. Здесь проходит маршрут школьного автобуса.



Также в торжественной обстановке администрации района вручили ключи от нового КАМАЗА. Машина поможет ухаживать за дорогами в Иволгинском районе.

