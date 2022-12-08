08 декабря

07 декабря

Популярное

Монголия запустит прямые авиарейсы в США в 2024 году

Монголия запустит прямые авиарейсы в США в 2024 году
Общество,  Фото:pixabay.com
Также планируется открыть прямые рейсы в Австралию и Сингапур

В 2024 году Монголия наладит прямое авиасообщение с США. Об этом заявил министр дорожно-транспортного развития страны С. Бямбацогт, озвучив решения, принятые на очередном заседании кабинета министров.

- На сегодняшнем заседании Кабмин поддержал вопрос о заключении соглашения с США в области воздушного транспорта. С заключением соглашения откроется возможность осуществлять прямые авиарейсы между Монголией и США. После завершения годовой подготовительной работы в течение 2023 года в 2024 году станет возможным выполнять регулярные рейсы в США, - рассказал министр.

Как сообщает новостное агентство «Монцамэ», прямые рейсы увеличат количество пассажиров и удовлетворят запросы более 50000 граждан Монголии, которые уже много лет живут и учатся в США. В 2019 году более 60 тысяч человек потратили более 40 миллионов долларов США на поездки между двумя странами через Пекин и Сеул.

- С другой стороны, 2023-2025 годы объявлены «Годом посещения Монголии», поэтому прямые рейсы откроют возможность привлечь многих иностранных туристов. Также мы работаем над тем, чтобы открыть прямые рейсы в Австралию и Сингапур, - добавил С. Бямбацогт.

Монголия авиаперевозки США транспорт

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Минобрнауки РФ вручил именные стипендии студентам из Бурятии
Минобрнауки РФ вручил именные стипендии студентам из Бурятии
Общество, 08.12.2022
Учащиеся вуза республики вошли в число первых 10 обладателей стипендии
В Забайкалье ветерана ВОВ поздравили со столетним юбилеем
В Забайкалье ветерана ВОВ поздравили со столетним юбилеем
Общество, 08.12.2022
Молодость Екатерины Абрамовой пришлась на военные годы
Монголия запустит прямые авиарейсы в США в 2024 году
Монголия запустит прямые авиарейсы в США в 2024 году
Общество, 08.12.2022
Также планируется открыть прямые рейсы в Австралию и Сингапур
В Улан-Удэ разыграли «Новогодний кубок» по бильярду
В Улан-Удэ разыграли «Новогодний кубок» по бильярду
Общество, 08.12.2022
В соревнованиях приняли участие инвалиды Бурятии
Район Иркутской области оказался отрезанным от авиасообщения
Район Иркутской области оказался отрезанным от авиасообщения
Общество, 08.12.2022
Для транспортного сообщения с посёлком Мама разработают временную схему авиасообщения
МегаФон запустил связь 4G ещё в одной популярной туристической локации Бурятии
МегаФон запустил связь 4G ещё в одной популярной туристической локации Бурятии
Общество, 08.12.2022
МегаФон запустил современную базовую станцию LTE в посёлке Турка
В Бурятии сохранится ветреная погода
В Бурятии сохранится ветреная погода
Общество, 08.12.2022
Синоптики опубликовали прогноз погоды на ближайшие три дня
В Улан-Удэ откроются четыре ёлочных базара
В Улан-Удэ откроются четыре ёлочных базара
Общество, 08.12.2022
Продажи начнутся во второй половине декабря
В Улан-Удэ водитель «вакуумки» без разрешения слил фекалии в канализацию
В Улан-Удэ водитель «вакуумки» без разрешения слил фекалии в канализацию
Общество, 08.12.2022
Подобные нарушения могут привести к настоящей экологической катастрофе
В Бурятии суд отказал в компенсации ущерба за подмену детей
В Бурятии суд отказал в компенсации ущерба за подмену детей
Общество, 08.12.2022
Малышек перепутали в роддоме ещё в 1983 году
Жителей Кабанского района Бурятии переселят из аварийного жилья
Жителей Кабанского района Бурятии переселят из аварийного жилья
Общество, 08.12.2022
Уже готовы два новых многоквартирных дома в Каменске и Бабушкине
Жителям Бурятии рассказали, как выбрать сладкие подарки на Новый год
Жителям Бурятии рассказали, как выбрать сладкие подарки на Новый год
Общество, 08.12.2022
В Роспотребнадзоре посоветовали отказаться от карамели и сладостей с арахисом
Улан-удэнцев предупредили о сносе незаконных гаражей
Улан-удэнцев предупредили о сносе незаконных гаражей
Общество, 08.12.2022
Только за один день в городе нашли более 120 гаражей-самоволок

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^