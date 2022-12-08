Монголия запустит прямые авиарейсы в США в 2024 году

Также планируется открыть прямые рейсы в Австралию и Сингапур



В 2024 году Монголия наладит прямое авиасообщение с США. Об этом заявил министр дорожно-транспортного развития страны С. Бямбацогт, озвучив решения, принятые на очередном заседании кабинета министров.



- На сегодняшнем заседании Кабмин поддержал вопрос о заключении соглашения с США в области воздушного транспорта. С заключением соглашения откроется возможность осуществлять прямые авиарейсы между Монголией и США. После завершения годовой подготовительной работы в течение 2023 года в 2024 году станет возможным выполнять регулярные рейсы в США, - рассказал министр.



Как сообщает новостное агентство «Монцамэ», прямые рейсы увеличат количество пассажиров и удовлетворят запросы более 50000 граждан Монголии, которые уже много лет живут и учатся в США. В 2019 году более 60 тысяч человек потратили более 40 миллионов долларов США на поездки между двумя странами через Пекин и Сеул.



- С другой стороны, 2023-2025 годы объявлены «Годом посещения Монголии», поэтому прямые рейсы откроют возможность привлечь многих иностранных туристов. Также мы работаем над тем, чтобы открыть прямые рейсы в Австралию и Сингапур, - добавил С. Бямбацогт.



