Также планируется открыть прямые рейсы в Австралию и Сингапур
В 2024 году Монголия наладит прямое авиасообщение с США. Об этом заявил министр дорожно-транспортного развития страны С. Бямбацогт, озвучив решения, принятые на очередном заседании кабинета министров.
- На сегодняшнем заседании Кабмин поддержал вопрос о заключении соглашения с США в области воздушного транспорта. С заключением соглашения откроется возможность осуществлять прямые авиарейсы между Монголией и США. После завершения годовой подготовительной работы в течение 2023 года в 2024 году станет возможным выполнять регулярные рейсы в США, - рассказал министр.
Как сообщает новостное агентство «Монцамэ», прямые рейсы увеличат количество пассажиров и удовлетворят запросы более 50000 граждан Монголии, которые уже много лет живут и учатся в США. В 2019 году более 60 тысяч человек потратили более 40 миллионов долларов США на поездки между двумя странами через Пекин и Сеул.
- С другой стороны, 2023-2025 годы объявлены «Годом посещения Монголии», поэтому прямые рейсы откроют возможность привлечь многих иностранных туристов. Также мы работаем над тем, чтобы открыть прямые рейсы в Австралию и Сингапур, - добавил С. Бямбацогт.
Монголия запустит прямые авиарейсы в США в 2024 году
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Учащиеся вуза республики вошли в число первых 10 обладателей стипендии
Молодость Екатерины Абрамовой пришлась на военные годы
Также планируется открыть прямые рейсы в Австралию и Сингапур
В соревнованиях приняли участие инвалиды Бурятии
Для транспортного сообщения с посёлком Мама разработают временную схему авиасообщения
МегаФон запустил современную базовую станцию LTE в посёлке Турка
Для этого там установили специальные табло
Адиса Гармаева отмечает свой второй день рождения
Синоптики опубликовали прогноз погоды на ближайшие три дня
Продажи начнутся во второй половине декабря
Подобные нарушения могут привести к настоящей экологической катастрофе
Малышек перепутали в роддоме ещё в 1983 году
Уже готовы два новых многоквартирных дома в Каменске и Бабушкине
В Роспотребнадзоре посоветовали отказаться от карамели и сладостей с арахисом
Только за один день в городе нашли более 120 гаражей-самоволок