Цифры озвучили в Россельхознадзоре
В Бурятии этой осенью специалисты управления Россельхознадзора выявили более 900 га зарастающих сельхозземель. Их обнаружили в ходе 90 выездных обследований, а также 38 наблюдений по космоснимкам.
- В результате обследований на площади 914,5 га выявлены факты невыполнения установленных требований и обязательных мер по защите сельскохозяйственных угодий от зарастания сорной травянистой и древесно-кустарниковой растительностью, - сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора.
По закону, если в течение трёх и более лет подряд с момента выявления факта неиспользования участка по целевому назначению собственник так и не будет использовать его для сельского хозяйства, землю могут у него изъять.
Всего с начала 2022 года в Бурятии выявили более 8000 га земель сельхозназначения, заброшенных и зарастающих сорняками, кустами и деревьями.
Владельцам объявлены предостережения о недопустимости нарушений обязательных требований законодательства. Информацию по зарастанию также передали в Главное управление МЧС России по республике, ведь в таких случаях есть угрозы возникновения пожаров.
В Бурятии зарастает более 8000 га сельхозземель
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