В Москве назовут победителей литературной премии «Дальний Восток»

Церемония состоится завтра, 9 декабря



Торжественная церемония объявления и награждения лауреатов общероссийской литературной премии «Дальний Восток» имени В.К. Арсеньева (12+) пройдёт 9 декабря в Москве, в здании Российского фонда культуры. Об этом рассказали организаторы мероприятия.



Претендентами на победу в номинации «Длинная проза» стали: роман известного сибирского писателя Камиля Зиганшина «Хождение к Студеному морю» (16+), книга «Моё немое кино» (16+) красноярского писателя Евгения Мамонтова, родившегося во Владивостоке, и документально-художественная книга известного приморского арсеньеведа, доктора исторических наук Амира Хисамутдинова «Хроники жизни Арсеньева-Уссурийского» (16+).



Номинантами «Короткой прозы» стали: книга патриарха колымской литературы Анатолия Бударина «Приключения Толянчи и Колянчи» (16+), книга-сказка Натальи Олеск «Ливадийская сказка» (16+) и книга доктора биологических наук из Хабаровска Светланы Шлотгауэр «За горными травами» (16+).



На победу в номинации «Проза для детей» могут рассчитывать: книга Даниила Литвиненко «Сказки о солнце» (6+), книга-квест известной детской писательницы из Якутии Анны Пшенниковой «Миссия: спасти Землю» (6+) и сборник рассказов магаданского писателя Валерия Фатеева «Пограничный кот» (6+).



В этом году победителей общероссийской литературной премии «Дальний Восток» им. В.К. Арсеньева кроме денежных призов и подарков, ожидает дополнительное поощрение. Каждый лауреат сможет выбрать удобный для себя месяц для того, чтобы провести его в литературной резиденции ассоциации союзов писателей и издателей, которая находится в Благовещенске.



Как сообщает официальный портал Забайкалья, забайкальские авторы в этом году вошли в длинный список литературной премии имени Арсеньева. В номинации «Длинная проза» в длинный список вошли писатель из Аги Доржи Бадмаев с повестью «Автобус до Бургени» (16+) и читинский писатель Олег Петров с повестью «Донос без срока давности» (16+). В номинации «Короткая проза» в длинный список вошла книга читинской писательницы Ирины Куренной под названием «Под шелест листопада» (16+).



В прошлом году забайкальский автор стал победителем общероссийской литературной премии «Дальний Восток» имени В.К. Арсеньева. В номинации «Проза для детей» лучшей книгой был признан сборник эвенкийских сказок «Золотая нить» (6+) Нины Коледневой.



