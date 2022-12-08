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55-летняя жительница Бурятии ждёт третью трансплантацию почки

55-летняя жительница Бурятии ждёт третью трансплантацию почки
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Ей уже дважды пересаживали жизненно важный орган

Недавно в республиканской клинической больнице (РКБ) имени Семашко в Улан-Удэ прошла так называемая школа пациента по оказанию трансплантологической помощи. Благодаря этому люди, находящиеся на диализе, смогли получить всю необходимую и полную информацию о пересадке почки. На их вопросы ответили сотрудники республиканского нефрологического центра.

Главный внештатный нефролог Минздрава России, руководитель РНЦ Вера Бадмаева объяснила, как формируется лист ожидания. Про амбулаторное наблюдение пациентов после трансплантации подробно рассказала врач-нефролог Ольга Купцова. А заведующая отделением нефрологии РКБ Аюна Будашеева выступила с докладом об особенностях стационарного лечения после пересадки.

Одна из участниц встречи – 55-летняя жительница Бурятии – сообщила, что сейчас ждёт уже третью такую операцию.

- Впервые на диализ я попала, когда училась в институте. Окончив его, сделала первую трансплантацию в Барнауле, но, к сожалению, через полтора года произошло отторжение, – отметила она. – Там же сделала вторую трансплантацию почки, с которой проходила 22 года. Четыре года назад начали ухудшаться анализы. Пришлось вернуться на диализ. Сейчас  хотела бы снова трансплантироваться, поскольку могу с уверенностью и в сравнении сказать, что диализ всё-таки ограничивает меня во многих вещах.

Наша землячка изъявила желание сделать операцию в Улан-Удэ, зная обо всех трудностях, которые могут возникнуть после неё. И ещё она хочет, чтобы близкие в это время были рядом.

Как сообщал «Байкал-Daily», первую трансплантацию почки в Бурятии провели в сентябре 2021-го. Реципиентом стала 40-летняя женщина, которой орган пересадили от родственника. Хирургическое вмешательство длилось три часа. Вскоре другой житель республики отдал свою почку родному брату. После операции мужчина преобразился до неузнаваемости. 

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