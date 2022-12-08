Это первая роботизированная система в детской больнице в России
В Иркутской государственной областной детской клинической больнице начали проводить операции с помощью роботизированной хирургической системы «Versius». Медицинское оборудование поступило в больницу в июне, хирурги прошли обучение для работы на роботизированной системе.
- Это революция в нашей профессии – в детской хирургии. Это первый робот в детской больнице в нашей стране. Мы провели уже первые операции, всё выглядело просто космически, очень технологично. Мы учились на тренажёрах, ходили в операционные залы, где наши коллеги – взрослые хирурги – показывали, как выполняются операции с помощью робота. Мы всегда смотрим в будущее для того, чтобы понимать, чем будут заниматься наши ученики – следующее поколение хирургов, - заявил главный врач детской областной больницы Юрий Козлов.
Как сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области, 7 декабря больницу посетили губернатор региона Игорь Кобзев и председатель Брестского областного исполнительного комитета Юрий Шулейко. Напомним, в области с рабочим визитом находится делегация Республики Беларусь. Врачи продемонстрировали возможности роботизированной хирургической системы – провели операцию четырёхлетнему ребёнку с патологией почки.
- Коллегам из Беларуси сегодня рассказали о проекте по строительству нового медицинского комплекса, где сможем оказывать высокотехнологичную помощь детям не только из Иркутской области, но и из других регионов, - рассказал Игорь Кобзев.
В Иркутской области начали проводить операции с помощью робота
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