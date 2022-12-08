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В Улан-Удэ осуждённые пошутили про «Осенний загар»

В Улан-Удэ осуждённые пошутили про «Осенний загар»
Общество,  Фото:УФСИН по Бурятии
В колонии сыграли в КВН

В женской исправительной колонии №7 в Улан-Удэ осуждённые сыграли в КВН.

Темой юмористического конкурса стал «Осенний загар». Он состоял из этапов «Визитная карточка», «Музыкальный конкурс» и «Фристайл».

Жюри оценивали режиссёрские замыслы, уровень исполнительского мастерства, художественное воплощение образов и артистизм исполнителей.

Победу в конкурсе одержала команда осуждённых 1 отряда учреждения, сообщает пресс-служба УФСИН по Бурятии.

осужденные КВН

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