В колонии сыграли в КВН
В женской исправительной колонии №7 в Улан-Удэ осуждённые сыграли в КВН.
Темой юмористического конкурса стал «Осенний загар». Он состоял из этапов «Визитная карточка», «Музыкальный конкурс» и «Фристайл».
Жюри оценивали режиссёрские замыслы, уровень исполнительского мастерства, художественное воплощение образов и артистизм исполнителей.
Победу в конкурсе одержала команда осуждённых 1 отряда учреждения, сообщает пресс-служба УФСИН по Бурятии.
В Улан-Удэ осуждённые пошутили про «Осенний загар»
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