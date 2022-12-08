В Улан-Удэ осуждённые пошутили про «Осенний загар»

Общество, Фото: УФСИН по Бурятии

В колонии сыграли в КВН



В женской исправительной колонии №7 в Улан-Удэ осуждённые сыграли в КВН.



Темой юмористического конкурса стал «Осенний загар». Он состоял из этапов «Визитная карточка», «Музыкальный конкурс» и «Фристайл».



Жюри оценивали режиссёрские замыслы, уровень исполнительского мастерства, художественное воплощение образов и артистизм исполнителей.



Победу в конкурсе одержала команда осуждённых 1 отряда учреждения, сообщает пресс-служба УФСИН по Бурятии.



