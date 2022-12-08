Центр Кяхты в Бурятии украсили к Новому году

Там вновь появился светящийся олень с санями



Кяхта постепенно преображается к Новому году. На центральной площади в райцентре уже установили ёлку и декоративные фигуры. Фото с ним разместили в местном вайбер-чате «Кяхта-инфо.24/7».

Около ёлки красуются Дед Мороз со Снегурочкой и светящийся олень с санями. Сейчас ведутся подготовительные работы и по установке ледовой горки.



Сами фигуры используются уже не первый год. Как сообщал «Байкал-Daily», власти закупили их ещё накануне 2021-го в рамках программы по формированию комфортной городской среды. Тогда же в местной администрации обнародовали стоимость украшений. Дедушка Мороз со Снегурочкой обошлись в 395 тысяч рублей, а олень с санями – в 470. Власти приобрели и медведя на коньках за 335 тысяч. В итоге потратили более миллиона рублей.









