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Центр Кяхты в Бурятии украсили к Новому году

Центр Кяхты в Бурятии украсили к Новому году
Общество,  Фото:«Кяхта-инфо.24/7»

Там вновь появился светящийся олень с санями

Кяхта постепенно преображается к Новому году. На центральной площади в райцентре уже установили ёлку и декоративные фигуры. Фото с ним разместили в местном вайбер-чате «Кяхта-инфо.24/7».

Около ёлки красуются Дед Мороз со Снегурочкой и светящийся олень с санями. Сейчас ведутся подготовительные работы и по установке ледовой горки.

Сами фигуры используются уже не первый год. Как сообщал «Байкал-Daily», власти закупили их ещё накануне 2021-го в рамках программы по формированию комфортной городской среды. Тогда же в местной администрации обнародовали стоимость украшений. Дедушка Мороз со Снегурочкой обошлись в 395 тысяч рублей, а олень с санями – в 470. Власти приобрели и медведя на коньках за 335 тысяч. В итоге потратили более миллиона рублей.



 

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