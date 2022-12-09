Сборная республики выиграла два «серебра» в Краснодаре
С 4 по 7 декабря в Краснодаре прошли всероссийские соревнования по вольной борьбе среди юниоров до 21 года. Турнир был посвящён памяти четырёхкратного чемпиона мира, двукратного призёра Олимпийских игр Бесика Кудухова.
На соревнования приехало рекордное число участников — 370. В составе сборной Бурятии за медали боролись 7 спортсменов: Баир Баяндуев, Руслан Толстиков, Тамир Ешинимаев, Арсалан Бальжинимаев, Аюр Нимаев, Илья Жибалов и Чингис Балжимаев. Генеральным партнёром сборной республики на турнире и федерации спортивной борьбы республики выступило ЗГРП (АО «Забайкальское горнорудное предприятие»).
Борцы Бурятии завоевали две серебряные награды. Баир Баяндуев занял второе место в весовой категории до 61 кг. Аюр Нимаев стал вторым в весовой категории до 92 кг.
Илья Жибалов уступил чеченскому борцу в поединке за третье место в весовой категории 97 кг. Об этом сообщает федерация спортивной борьбы РБ.
Борцы Бурятии завоевали две медали всероссийского турнира
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Общество, 09.12.2022
В республике переменная облачность
Соревнования стартуют в конце этой недели
Церемония состоится завтра, 9 декабря
Участники оспорят профессиональный титул чемпиона России среди студентов
Принять участие приглашаются все желающие
Спортсменки из республики привезли золотую, серебряную и бронзовую медали
В Улан-Удэ состоялось собрание инициативной группы
Мероприятие прошло в преддверии Дня Героев Отечества, которое отмечается 9 декабря
Памятный стенд посвящён Олег Бадмаеву и Роману Каратаеву
Нововведение вступит в силу с 1 января 2023 года
Проект посвящён юбилею археолога Прокопия Коновалова
У него остались жена и двое детей
В следующем году разрешён отлов 300 охотничьих птиц
Это первая роботизированная система в детской больнице в России
Церемония открытия прошла в Нижней Иволге и Хойтобэе