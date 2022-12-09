Борцы Бурятии завоевали две медали всероссийского турнира

Общество, Фото: федерация спортивной борьбы РБ

Сборная республики выиграла два «серебра» в Краснодаре



С 4 по 7 декабря в Краснодаре прошли всероссийские соревнования по вольной борьбе среди юниоров до 21 года. Турнир был посвящён памяти четырёхкратного чемпиона мира, двукратного призёра Олимпийских игр Бесика Кудухова.



На соревнования приехало рекордное число участников — 370. В составе сборной Бурятии за медали боролись 7 спортсменов: Баир Баяндуев, Руслан Толстиков, Тамир Ешинимаев, Арсалан Бальжинимаев, Аюр Нимаев, Илья Жибалов и Чингис Балжимаев. Генеральным партнёром сборной республики на турнире и федерации спортивной борьбы республики выступило ЗГРП (АО «Забайкальское горнорудное предприятие»).



Борцы Бурятии завоевали две серебряные награды. Баир Баяндуев занял второе место в весовой категории до 61 кг. Аюр Нимаев стал вторым в весовой категории до 92 кг.



Илья Жибалов уступил чеченскому борцу в поединке за третье место в весовой категории 97 кг. Об этом сообщает федерация спортивной борьбы РБ.

