В Улан-Удэ сровняли с землёй незавершённую стройку

На объект жаловались жильцы ближайшего дома



Жители многоквартирного дома № 27 по улице Комсомольской в Улан-Удэ пожаловались в прокуратуру на возведение в непосредственной близости от дома объекта незавершённого строительства.



Прокуратура района дала оценку законности выдачи органами местного самоуправления разрешения на строительство, а также соответствию содержания проектной документации застройщика требованиям закона.



Выявлено расхождение параметров объекта застройки, указанных в проектной документации, с разрешением на строительство. Кроме того, эскизы в проектной документации не соответствовали фактической застройке объекта.



В связи с этим председателю комитета по строительству администрации Улан-Удэ внесено прокурорское представление.



По результатам рассмотрения акта прокурорского реагирования разрешение на строительство отменено.



На сегодня объект снесён, земельный участок под ним очищен и выровнен, сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.

