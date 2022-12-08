На объект жаловались жильцы ближайшего дома
Жители многоквартирного дома № 27 по улице Комсомольской в Улан-Удэ пожаловались в прокуратуру на возведение в непосредственной близости от дома объекта незавершённого строительства.
Прокуратура района дала оценку законности выдачи органами местного самоуправления разрешения на строительство, а также соответствию содержания проектной документации застройщика требованиям закона.
Выявлено расхождение параметров объекта застройки, указанных в проектной документации, с разрешением на строительство. Кроме того, эскизы в проектной документации не соответствовали фактической застройке объекта.
В связи с этим председателю комитета по строительству администрации Улан-Удэ внесено прокурорское представление.
По результатам рассмотрения акта прокурорского реагирования разрешение на строительство отменено.
На сегодня объект снесён, земельный участок под ним очищен и выровнен, сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.
В Улан-Удэ сровняли с землёй незавершённую стройку
Общество, Фото:
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