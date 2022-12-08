В деле разбиралась прокуратура
Как выяснила прокурорская проверка, в санитарно-гигиенических комнатах Бичурского дома-интерната для престарелых и инвалидов отсутствует двусторонняя связь для вызова персонала в экстренных случаях.
- Прокурором района в целях защиты прав и законных интересов социально незащищённой категории граждан внесено представление директору учреждения, по результатам рассмотрения которого нарушения устранены, - сообщили в пресс-службе республиканского надзорного органа.
После прокурорского вмешательства в санитарно-гигиенических комнатах установлена система экстренного вызова персонала.
В Бурятии в доме престарелых установили кнопки вызова персонала
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
На объект жаловались жильцы ближайшего дома
Горожане обратились за помощью в прокуратуру
В деле разбиралась прокуратура
Создатель лучшего снеговика получит коробку мороженого
Жители России ответят на 20 вопросов о казачестве
Местами небольшой снег
Выставку «Зөөлэн – Хатуу» можно посетить с 14 по 31 декабря
На соревнования приедут спортсмены из Бурятии и Иркутской области
Приобрести и продать вещи может каждый желающий
В столице Бурятии определят чемпионов республики по ушу
В столице Бурятии начнёт работу выставка об СССР
Круглую дату отметила жительница Боханского района
В соревнованиях примут участие молодые художники
Посетителям пообещали конкурсы и приятные призы
Самый старый корпус в детских оздоровительных лагерях был построен в 1939 году