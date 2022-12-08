В Бурятии в доме престарелых установили кнопки вызова персонала

В деле разбиралась прокуратура



Как выяснила прокурорская проверка, в санитарно-гигиенических комнатах Бичурского дома-интерната для престарелых и инвалидов отсутствует двусторонняя связь для вызова персонала в экстренных случаях.



- Прокурором района в целях защиты прав и законных интересов социально незащищённой категории граждан внесено представление директору учреждения, по результатам рассмотрения которого нарушения устранены, - сообщили в пресс-службе республиканского надзорного органа.



После прокурорского вмешательства в санитарно-гигиенических комнатах установлена система экстренного вызова персонала.

