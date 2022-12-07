07 декабря

06 декабря

Популярное

В «Единой России» отметили заслуги волонтёров в гуманитарной миссии партии

В «Единой России» отметили заслуги волонтёров в гуманитарной миссии партии
Общество,  Фото:предоставлено пресс-службой партии "Единая Россия"
Волонтёры занимаются сбором и доставкой необходимых вещей для военнослужащих, помогают семьям участников СВО

Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев и секретарь генсовета партии Андрей Турчак провели рабочую встречу в День добровольца. Они обсудили основные вопросы волонтёрской деятельности с активистами «Молодой Гвардии Единой России» (МГЕР) и «Волонтёрской Роты Боевого Братства», а также их участие в гуманитарной миссии ЕР.

Лидер МГЕР Антон Демидов рассказал, что за время проведения спецоперации активистами в Донбассе и на освобожденных территориях стали 1,2 тыс. человек. Сегодня 84 волонтёра участвуют в СВО в качестве добровольцев или мобилизованных по призыву, передает rostovgazeta.ru.

Более двух тысяч волонтёров МГЕР помогают семьям мобилизованных, работают в госпиталях, где лечат раненых бойцов. Вместе с партпроектом «Женское движение «Единой России» обучили девушек-волонтёров сестринскому делу, и теперь они могут помогать в больницах Донбассе.

Как отметил Медведев, название МГЕР созвучно названию антифашистской молодёжной организации «Молодая гвардия». Он сказал, что нынешние события заставили очень многих россиян, особенно молодых, иначе взглянуть на страницы истории.

Активисты МГЕР рассказали о своей работе в ЛДНР. Они также представили свои идеи, которые будут способствовать налаживанию мирной жизни, например создание в Мариуполе центра молодежных инициатив.

Дмитрий Медведев также поручил проработать с учётом специфики новых регионов предложение о переформатировании программ поддержки молодых специалистов на селе — «Земский доктор», «Земский фельдшер», «Земский учитель».

Другое предложение — о льготном проезде для студентов по всем регионам, включая летний период, — будет проработано с финансовым блоком кабмина для последующего включения в народную программу ЕР. В том числе в части предоставления льгот студентам-волонтерам.

Как сообщает сайт партии ER.RU, в заключение Медведев отметил, что каждый активист МГЕР — находится на своем месте.

«Могу сказать только одно: в любом случае вы уже как граждане Российской Федерации состоялись. Я вас с этим поздравляю. Это высокое звание», — заключил он.

«День добровольца - достаточно молодой праздник, он отмечается всего пятый год. Но само движение волонтёрства появилось намного раньше. В последние годы у волонтеров было много работы. В период пандемии в районах и городе Улан-Удэ работали более 800 волонтёров, благодаря им помощь получили две тысячи семей, распределено почти 30 тонн продуктов, доставлено более 5000 лекарственных наборов, также была организована работа автоволонтёров. Активистами и сторонниками партии было собрано около 30 млн руб. на средства борьбы с ковидом, куплено два легковых автомобиля для подвоза бригад неотложной помощи городских поликлиник. Благодаря этой слаженной работе нам удалось пройти этот трудный период.

В настоящее время волонтёры занимаются сбором и доставкой необходимых вещей для военнослужащих, помогают семьям участников СВО – навещают их, колют дрова, помогают по хозяйству. В волонтёрской деятельности задействованы многие организации – сторонники партии «Единая Россия», «Молодая Гвардия», «Волонтёры-медики», «Волонтёры Победы», «Добродом», ТОСы, огромное множество волонтерских штабов в районах Бурятии, в которые входят местные жители. Мы от всей души поздравляем всех добровольцев с праздником и хотим сказать им большое спасибо за неоценимую помощь и добрые дела», - отметил Владимир Ведерников, заместитель руководителя фракции «Единая Россия» в Народном Хурале Бурятии.

Единая Россия 2022

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии подвели итоги всероссийской экоакции «#БумБатл»
В Бурятии подвели итоги всероссийской экоакции «#БумБатл»
Общество, 07.12.2022
Большую часть макулатуры для переработки собрали школьники республики
Футболисты Бурятии победили в межрегиональном турнире в Тынде
Футболисты Бурятии победили в межрегиональном турнире в Тынде
Общество, 07.12.2022
Юные спортсмены Северобайкальска стали лучшими в футзале
В «Единой России» отметили заслуги волонтёров в гуманитарной миссии партии
В «Единой России» отметили заслуги волонтёров в гуманитарной миссии партии
Общество, 07.12.2022
Волонтёры занимаются сбором и доставкой необходимых вещей для военнослужащих, помогают семьям участников СВО
В Иркутской области появился волонтёрский центр «Добро на Байкале»
В Иркутской области появился волонтёрский центр «Добро на Байкале»
Общество, 07.12.2022
Ресурсный центр объединит волонтёрские организации региона
Учёные Бурятии улучшили фильтр для дымовых труб
Учёные Бурятии улучшили фильтр для дымовых труб
Общество, 07.12.2022
Он предназначен для очистки дымовых газов малых котельных и домашних печей
Дзюдоисты Бурятии успешно выступили на турнирах в СФО
Дзюдоисты Бурятии успешно выступили на турнирах в СФО
Общество, 07.12.2022
Спортсмены вернулись домой с медалями
Музей Бурятии завоевал гран-при всероссийского конкурса сувениров
Музей Бурятии завоевал гран-при всероссийского конкурса сувениров
Общество, 07.12.2022
Нацмузей республики победил в номинации «Линейка туристических сувениров музея»
Улан-Удэ и Иволгинский район проведут совместный рейд по собакам
Улан-Удэ и Иволгинский район проведут совместный рейд по собакам
Общество, 07.12.2022
Подрядные организации будут отлавливать безнадзорных животных
Стала известна судьба фестиваля «Байкальская миля» в Бурятии
Стала известна судьба фестиваля «Байкальская миля» в Бурятии
Общество, 07.12.2022
Его вновь устроят в марте на льду Байкала
В Бурятии осудили призывника-уклониста
В Бурятии осудили призывника-уклониста
Общество, 07.12.2022
Молодому человеку неоднократно вручали повестку под роспись
Две школы в Улан-Удэ вернулись с дистанционки
Две школы в Улан-Удэ вернулись с дистанционки
Общество, 07.12.2022
ОРВИ болеют более 11 тысяч детей
Бурятия поучаствовала в конкурсе «Самый читающий регион»
Бурятия поучаствовала в конкурсе «Самый читающий регион»
Общество, 07.12.2022
Республику поощрили благодарственным письмом во всероссийском конкурсе «Самый читающий регион»

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^