В «Единой России» отметили заслуги волонтёров в гуманитарной миссии партии



«День добровольца - достаточно молодой праздник, он отмечается всего пятый год. Но само движение волонтёрства появилось намного раньше. В последние годы у волонтеров было много работы. В период пандемии в районах и городе Улан-Удэ работали более 800 волонтёров, благодаря им помощь получили две тысячи семей, распределено почти 30 тонн продуктов, доставлено более 5000 лекарственных наборов, также была организована работа автоволонтёров. Активистами и сторонниками партии было собрано около 30 млн руб. на средства борьбы с ковидом, куплено два легковых автомобиля для подвоза бригад неотложной помощи городских поликлиник. Благодаря этой слаженной работе нам удалось пройти этот трудный период.



В настоящее время волонтёры занимаются сбором и доставкой необходимых вещей для военнослужащих, помогают семьям участников СВО – навещают их, колют дрова, помогают по хозяйству. В волонтёрской деятельности задействованы многие организации – сторонники партии «Единая Россия», «Молодая Гвардия», «Волонтёры-медики», «Волонтёры Победы», «Добродом», ТОСы, огромное множество волонтерских штабов в районах Бурятии, в которые входят местные жители. Мы от всей души поздравляем всех добровольцев с праздником и хотим сказать им большое спасибо за неоценимую помощь и добрые дела», - отметил Владимир Ведерников, заместитель руководителя фракции «Единая Россия» в Народном Хурале Бурятии.





Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев и секретарь генсовета партии Андрей Турчак провели рабочую встречу в День добровольца. Они обсудили основные вопросы волонтёрской деятельности с активистами «Молодой Гвардии Единой России» (МГЕР) и «Волонтёрской Роты Боевого Братства», а также их участие в гуманитарной миссии ЕР.Лидер МГЕР Антон Демидов рассказал, что за время проведения спецоперации активистами в Донбассе и на освобожденных территориях стали 1,2 тыс. человек. Сегодня 84 волонтёра участвуют в СВО в качестве добровольцев или мобилизованных по призыву, передает rostovgazeta.ru.Более двух тысяч волонтёров МГЕР помогают семьям мобилизованных, работают в госпиталях, где лечат раненых бойцов. Вместе с партпроектом «Женское движение «Единой России» обучили девушек-волонтёров сестринскому делу, и теперь они могут помогать в больницах Донбассе.Как отметил Медведев, название МГЕР созвучно названию антифашистской молодёжной организации «Молодая гвардия». Он сказал, что нынешние события заставили очень многих россиян, особенно молодых, иначе взглянуть на страницы истории.Активисты МГЕР рассказали о своей работе в ЛДНР. Они также представили свои идеи, которые будут способствовать налаживанию мирной жизни, например создание в Мариуполе центра молодежных инициатив.Дмитрий Медведев также поручил проработать с учётом специфики новых регионов предложение о переформатировании программ поддержки молодых специалистов на селе — «Земский доктор», «Земский фельдшер», «Земский учитель».Другое предложение — о льготном проезде для студентов по всем регионам, включая летний период, — будет проработано с финансовым блоком кабмина для последующего включения в народную программу ЕР. В том числе в части предоставления льгот студентам-волонтерам.Как сообщает сайт партии ER.RU, в заключение Медведев отметил, что каждый активист МГЕР — находится на своем месте.«Могу сказать только одно: в любом случае вы уже как граждане Российской Федерации состоялись. Я вас с этим поздравляю. Это высокое звание», — заключил он.