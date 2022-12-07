На открытии главного катка Бурятии устроят салют и фаер-шоу

Посетителям пообещали конкурсы и приятные призы







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В официальной группе дирекции спортивных сооружений во «ВКонтакте» отметили, что на время проведения открытия с 17:00 для посетителей предусмотрены бонусы. Для тех, кто пришёл со своими коньками – три сеанса бесплатно, а тем, кто взял их на прокат, оплатить нужно только один сеанс, ещё два будут бесплатными.



Возрастное ограничение – 0+

Как сообщал «Байкал-Daily» , на открытии выступят танцевальные коллективы «Созвездие», «Угол зрения», «Гулувун» и музыкальная группа «Местный бездарь». Ведущей станет известная юмористка Татьяна Нежельская.

2 декабря на центральном стадионе в Улан-Удэ состоялось техническое открытие главного ледового катка Бурятии, а в ближайшую пятницу, 9-го, будет уже официальное. Об этом напомнили в пресс-службе правительства республики.- Торжественное открытие сезона обещает быть интересным – оно пройдёт по мотивам повести «Волшебник Изумрудного города», – рассказали в правительстве.Жителей и гостей бурятской столицы ждут огненное шоу, праздничный салют, конкурсы и приятные призы. Начало мероприятия – в 17:00 (улица Кирова, 1). На него приглашают всех желающих.