На открытии главного катка Бурятии устроят салют и фаер-шоу

Посетителям пообещали конкурсы и приятные призы
2 декабря на центральном стадионе в Улан-Удэ состоялось техническое открытие главного ледового катка Бурятии, а в ближайшую пятницу, 9-го, будет уже официальное. Об этом напомнили в пресс-службе правительства республики.
- Торжественное открытие сезона обещает быть интересным – оно пройдёт по мотивам повести «Волшебник Изумрудного города», – рассказали в правительстве.
Жителей и гостей бурятской столицы ждут огненное шоу, праздничный салют, конкурсы и приятные призы. Начало мероприятия – в 17:00 (улица Кирова, 1). На него приглашают всех желающих.
Как сообщал «Байкал-Daily»
, на открытии выступят танцевальные коллективы «Созвездие», «Угол зрения», «Гулувун» и музыкальная группа «Местный бездарь». Ведущей станет известная юмористка Татьяна Нежельская.
В официальной группе дирекции спортивных сооружений во «ВКонтакте» отметили, что на время проведения открытия с 17:00 для посетителей предусмотрены бонусы. Для тех, кто пришёл со своими коньками – три сеанса бесплатно, а тем, кто взял их на прокат, оплатить нужно только один сеанс, ещё два будут бесплатными.
Возрастное ограничение – 0+
В столице Бурятии начнёт работу выставка об СССР
Круглую дату отметила жительница Боханского района
В соревнованиях примут участие молодые художники
Посетителям пообещали конкурсы и приятные призы
Самый старый корпус в детских оздоровительных лагерях был построен в 1939 году
Спортивный объект расположен в Дульдургинском районе
Самка защищала своего детёныша
Большую часть макулатуры для переработки собрали школьники республики
Юные спортсмены Северобайкальска стали лучшими в футзале
Волонтёры занимаются сбором и доставкой необходимых вещей для военнослужащих, помогают семьям участников СВО
Ресурсный центр объединит волонтёрские организации региона
Он предназначен для очистки дымовых газов малых котельных и домашних печей
Честь республики защищают 7 учащихся
Она стартует 25 декабря
Спортсмены вернулись домой с медалями