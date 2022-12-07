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В Бурятии осудили призывника-уклониста

В Бурятии осудили призывника-уклониста
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Молодому человеку неоднократно вручали повестку под роспись

В Бурятии Тункинский районный суд вынес решение в отношении молодого человека, неоднократно уклонявшегося от службы в армии. Об этом «Байкал-Daily» сообщили в военном комиссариате Бурятии.

Местный житель состоит на воинском учёте в военном комиссариате Тункинского и Окинского районов. При постановке на первоначальный воинский учёт, по результатам медицинского освидетельствования, парню вынесли категорию годности «А-1» - годен к военной службе.

Во время весенней призывной кампании 2022 года молодому человеку неоднократно вручали повестки под роспись. В повестке было указано, что он должен был явиться в военный комиссариат в определённое время. Однако молодой человек это игнорировал.

Суд признал его виновным по части 1 статьи 328 УК РФ («Уклонение от прохождения военной и альтернативной гражданской службы»). Кстати, на суде молодой человек с обвинением согласился и вину признал полностью.

Ему назначено наказание в виде штрафа в 50 тысяч рублей.

Военный комиссар Бурятии обратился к призывникам и напомнил о том, что необходимо прибыть в военный комиссариат по месту жительства (временному пребыванию) для уточнения документов воинского учёта.

Как сообщал «Байкал-Daily», сейчас проходит осенний призыв на срочную службу. В Бурятии призвали уже более 900 новобранцев. План выполнен на 75%.
уклонение от прохождения военной службы

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