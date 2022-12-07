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Две школы в Улан-Удэ вернулись с дистанционки

Две школы в Улан-Удэ вернулись с дистанционки
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
ОРВИ болеют более 11 тысяч детей

В связи со вспышкой ОРВИ на утро 7 декабря в Улан-Удэ девять муниципальных школ продолжают оставаться на дистанционном обучении. Это школы № 7, 15, 22, 31, 41, 47, 52, 56, 57.

При этом в начале недели на дистанте находились 12 школ.

- С сегодняшнего дня школа №25 вышла на очное обучение. С 8 декабря школа №52 также выходит на очное обучение. При этом школа №41 с сегодняшнего дня ушла на дистант. В целом динамика по классам за неделю идёт на снижение, - сообщила председатель комитета по образованию Татьяна Митрофанова.

Во всех школах продолжаются профилактические мероприятия: утренний фильтр, освобождение от работы сотрудников и персонала с признаками инфекции, дезинфекция помещений, проведение занятий в одном кабинете и т.д.

По данным мониторинга, на сегодня ОРВИ болеют 11336 детей, 123 сотрудника и 111 педагогов. На карантине находятся 21483 школьника, сообщили в мэрии Улан-Удэ.

Накануне во время прямого эфира, организованного Центром управления регионом, министр здравоохранения Бурятии Евгения Лудупова ответила на вопрос, почему на пике заболеваемости не закрыли все школы. Лудупова напомнила, что после каникул дети начали болеть не сразу, а каждая школа показывала рост заболеваемости по-разному.

- Своевременно санитарно-эпидемиологической комиссией было принято решение о том, что если в классе более 20% детей начинает заболевать, то этот класс переводим на дистанционное обучение. В случае большей заболеваемости по решению Роспотребнадзора класс переводится на карантин. Комитет по образованию города Улан-Удэ оперативно работает вместе с Роспотребнадзором, много классов у нас уже закрыто и переведено на дистанционное обучение. Я считаю, что здесь такой точечный подход с учетом истинной заболеваемости в каждом классе оправдан, так как он позволяет не останавливать учебный процесс, — рассказала министр.

Также Евгения Лудупова выразила надежду, что сейчас республика вышла на определённое плато, так как по сравнению с предыдущей неделей заболеваемость не выросла.
школы ОРВИ дистанционное обучение

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