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Музей Бурятии завоевал гран-при всероссийского конкурса сувениров

Музей Бурятии завоевал гран-при всероссийского конкурса сувениров
Общество,  Фото:пресс-служба нацмузея РБ
Нацмузей республики победил в номинации «Линейка туристических сувениров музея»

Со 2 по 4 декабря в Кирове прошёл финал всероссийского конкурса «Туристический сувенир – 2022». Представители 48 регионов России привезли в Киров 534 сувенира, чтобы побороться за победу в тринадцати номинациях. Музеи, народные мастера и представители туристических направлений страны презентовали свои проекты и доказывали, что они самые лучшие.

3 декабря в местности «Юркин парк» с раннего утра более 500 конкурсанта из Бурятии, Кузбасса, Татарстана, Хакасии, Башкортостана, Мордовии и других уголков России готовились представить жюри свои сувениры. Это и музеи, и творческие мастерские, и культурные центры, этнопарки и народные умельцы.

Национальный музей Бурятии в первый раз принял участие в этом конкурсе. Был представлен музейный салон «Арт-Бэлиг» в художественном музее имени Ц.С.Сампилова. Музей дебютировал в номинации «Линейка туристических сувениров музея». На суд жюри была представлена линейка текстильных сувениров. Музейным сотрудникам было задано всего два вопроса: сколько позиций и ценовая категория.

- Было здорово представлять наш музей, нашу республику на конкурсе такого уровня. Музей принимал участие в первый раз. Честно, не ожидали, что получим гран-при. Волновались, старались! Ведь такая миссия на нас возложена. Говорили о нашей солнечной Бурятии, о богатой культуре народов Бурятии, о нашем славном музее. Многие гости пожелали летом посетить Бурятию, - рассказал Сожилма Анчирова, сотрудник музея.

Всероссийский конкурс «Туристический сувенир» проводится с 2015 года и включает в себя проведение окружных этапов, региональных конкурсов и общий национальный финал. Об этом сообщает пресс-служба национального музея РБ.

В общенациональном финале от Бурятии было представлено 11 изделий, от Забайкальского края — 5, от Иркутской области — 22. Лауреатами VIII всероссийского конкурса «Туристический сувенир» стали:

Номинация «Гастрономический сувенир (напитки)»
Средняя ценовая категория (от 200 до 500 руб.)
Гран-при — подарочная серия «Гостеприимная Бурятия» сок и сироп облепиховый, ООО МИП «Ардан», Улан-Удэ, Республика Бурятия;
2 место — Коллекция фиточаев «Алтан Зула», Санданова Ирина Батомункуевна, Агинская Буддийская Академия, Агинское, Забайкальский край;
Специальный диплом: «За креативный подход к созданию туристической сувенирной продукции» — Серия сиропов-бальзамов на растительном сырье «Сила земли бурятской», ООО МИП «Ардан», Улан-Удэ, Республика Бурятия.

Номинация «Идея туристического сувенира»
Средняя ценовая категория (от 200 до 500 руб.)
Специальный диплом: «За сохранение традиций» — «Неизвестный, известный Чикой», Хмельницкая Ирина Геннадьевна, Чикой, Республика Бурятия.
Высокая ценовая категория (от 500 до 3000 руб.)
3 место — Керамическая статуэтка «Усан Лопсон», Лариса Витальевна Мясищева, Улан-Удэ, Республика Бурятия.

Номинация «Идея туристического сувенира для мемориального комплекса «Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом Кургане»
Высокая ценовая категория (от 500 до 3000 руб.)
2 место — Сувенир «Ни шагу назад!», АО «Байкалкварцсамоцветы», Смоленщина, Иркутская область.

Номинация «Линейка туристических сувениров музея»
Гран-при — «Арт-Бэлиг», Национальный музей Республики Бурятия, Улан-Удэ, Республика Бурятия.

Номинация «Сувенир города»
Средняя ценовая категория (от 200 до 500 руб.)
3 место — Магнит нерпа, Хороших Марина Александровна, Иркутск, Иркутская область.
VIP (от 3000 руб.)
2 место — Линейка сувенирных аксессуаров «Деревянное кружево», Топорищев Михаил Викторович, Орлова Елена Владимировна, Иркутская областная общественная организация «Союз мастеров народного искусства «Оникс», Иркутск, Иркутская область.

Номинация «Сувенир региона»
Средняя ценовая категория (от 200 до 500 руб.)
3 место — Брошь «Байкальский лёд», Пуховская Ксения Михайловна, Иркутск, Иркутская область;
3 место — «Ручка-нерпа», Республика Бурятия.
Высокая ценовая категория (от 500 до 3000 руб.)
3 место — Кольцо из серии изделий «Энергия Байкала», Мастерская Натальи Свитюк, Объединение мастеров «Иркутский Арбат», Иркутск, Иркутская область;
Специальный диплом: «За сохранение традиций региона» — Колокольчик «Мать Бурятия», Лариса Витальевна Мясищева, Улан-Удэ, Республика Бурятия.
VIP (от 3000 руб.)
Специальный диплом: «За практичный туристический сувенир для автотуристов» — Валяная накидка на автокресло, Мархоева Норжимо Кимовна, Таптанай, Забайкальский край

Номинация «Сувенир события»
Средняя ценовая категория (от 200 до 500 руб.)
Специальный диплом: «За популяризацию традиций через туристический сувенир» — Сагаалганай бэлэг, Хандакова Бальжи-Нима Ракшаиновна, Агинское, Забайкальский край.

Номинация «Сувенир туристического маршрута»
Средняя ценовая категория (от 200 до 500 руб.)
2 место — Магниты, «ТУ-ТУ Байкал», ООО «ТУ Байкал», Иркутск, Иркутская область
Высокая ценовая категория (от 500 до 3000 руб.)
Гран-при — Подставки «Байкальский лёд», Пуховская Ксения Михайловна, Иркутск, Иркутская область
VIP (от 3000 руб.)
1 место — Тапочки «Пейзажи Ольхона», Русакова Анна Сергеевна, Иркутская областная общественная организация «Союз мастеров народного искусства «Оникс», Иркутск, Иркутская область.

Номинация «Сувенир-игрушка»
Высокая ценовая категория (от 500 до 3000 руб.)
3 место — Головоломка и игра в шагай (костяшки), Цыдыпова Соёлма Галсандоржиевна, МАУДО Агинский Дом детского творчества им. И. Д. Кобзона, Агинское, Забайкальский край.

Номинация «Этнографический сувенир»
Эконом-класс (до 200 руб.)
2 место — Магнит «Бурятия», Лариса Витальевна Мясищева, МБУ ДО «ДТОР города Улан-Удэ», Улан-Удэ, Республика Бурятия.
Средняя ценовая категория (от 200 до 500 руб.)
2 место — Декоративное панно «Юрты», Ажунова Валентина Викторовна, Иркутская областная общественная организация «Союз мастеров народного искусства «Оникс», Усть-Ордынский, Иркутская область;
3 место — Амулет «Арбагар», Куклин Эдуард Александрович, Иркутская областная общественная организация «Союз мастеров народного искусства «Оникс», Усть-Ордынский, Иркутская область.
Высокая ценовая категория (от 500 до 3000 руб.)
2 место — Подставка для аромапалочек «Воин-защитник Гэсэр», Моргунова Валерия Ивановна, Студия керамики Liubo, Чита, Забайкальский край.
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