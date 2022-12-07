Местные жители переживают, что телёнок может получить холодовую травму
В Джидинском районе Бурятии ищут владельца коровы, которая отелилась 6 декабря. Бурёнку обнаружили в селе Петропавловка на улице Лазо, 27а. Объявление опубликовали в группе «Джида-инфо. 24/7».
Есть не найдётся хозяин, есть вероятность получения телёнком холодовой травмы.
Подобные объявления периодически публикуются в районных группах. Как сообщал «Байкал-Daily», в марте в Кяхте искали владельца коровы, которая отелилась возле магазина. Местные жители также переживали, что телёнок может замёрзнуть.
В Бурятии ищут хозяина родившей на улице коровы
Общество, Фото:
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