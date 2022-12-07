В Улан-Удэ проверяют, хорошо ли убирают снег возле домов

Горожане могут жаловаться



В Улан-Удэ усилили рейды по соблюдению правил очистки от снега. За уборку снега и подсыпку песком возле многоквартирных домов и коммерческих объектов отвечают управляющие компании и ТСЖ, организации, предприятия.



- Специалисты управления административного контроля проводят рейдовые мероприятия по контролю за своевременной очисткой территорий от наледи и снега, - сообщает комитет городского хозяйства.



Одна из главных задач – уборка пешеходных дорожек и тротуаров на внутридворовой территории.



За невыполнение работ по очистке прилегающих территорий предусмотрена административная ответственность для граждан в размере от четырёх до пяти тысяч рублей, для должностных лиц – от 10 до 15 тысяч рублей, для юридических лиц – от 60 до 110 тысяч рублей.



– Уважаемые представители управляющих компаний и ТСЖ, организации, предприятия просим вас следить за своей территорией, своевременно убирать снег для удобства горожан, –обратился начальник управления административного контроля комитета городского хозяйства Цокто Жамсуев.



Если управляющие компании не выполняют своих обязательств, об этом можно сообщить в управление административного контроля комитета городского хозяйства по тел.: 37-72-52.



