В тамбуре школы очень скользкий пол
В школе №4 имени Героя Социалистического Труда Тучинова в городе Гусиноозёрск школьница поскользнулась в тамбуре при входе и едва не травмировалась. Мама девочки обратилась в районную группу «Селенга-инфо. 24/7» с просьбой решить проблему.
- В 4 школе очень сколькое крыльцо, и когда заходишь в двери, тамбур очень скользкий, сегодня там у меня упал ребёнок, жёстко упала. Неужели нельзя постелить какую-нибудь защиту? – поинтересовалась родительница.
На возмущения ответил директор школы. По его словам, после инцидента в тамбуре постелили резиновое антискользящее покрытие. Также к публикации прикрепили фотографию этого коврика.
В Бурятии после падения школьницы постелили антискользящий коврик
Общество, Фото:
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