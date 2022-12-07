В Бурятии после падения школьницы постелили антискользящий коврик

В тамбуре школы очень скользкий пол



В школе №4 имени Героя Социалистического Труда Тучинова в городе Гусиноозёрск школьница поскользнулась в тамбуре при входе и едва не травмировалась. Мама девочки обратилась в районную группу «Селенга-инфо. 24/7» с просьбой решить проблему.



- В 4 школе очень сколькое крыльцо, и когда заходишь в двери, тамбур очень скользкий, сегодня там у меня упал ребёнок, жёстко упала. Неужели нельзя постелить какую-нибудь защиту? – поинтересовалась родительница.



На возмущения ответил директор школы. По его словам, после инцидента в тамбуре постелили резиновое антискользящее покрытие. Также к публикации прикрепили фотографию этого коврика.

