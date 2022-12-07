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Улан-Удэ и Иволгинский район проведут совместный рейд по собакам

Улан-Удэ и Иволгинский район проведут совместный рейд по собакам
Общество,  Фото:управление по информационной политике Улан-Удэ
Подрядные организации будут отлавливать безнадзорных животных

Совместный рейд по собакам проведут мэрия Улан-Удэ и Иволгинский район Бурятии завтра, 8 декабря. Он направлен на пресечение путей миграции безнадзорных животных с территории соседнего района.

- Там небольшие речки, когда они замерзают, собаки по льду начинают активно мигрировать с одной территории на другую, – сказал и. о. начальника отдела благоустройства комитета городского хозяйства Дмитрий Ларченко.

В микрорайонах Солдатский, Сокол, Поселье сотрудники комитета городского хозяйства, управлений общественной безопасности, административного контроля администрации города, администрации Советского района, Иволгинского района проверят порядок содержания хозяйских собак. Также подрядные организации будут отлавливать безнадзорных животных.

Подать заявку на отлов, сообщить о нарушении правил самовыгула, уточнить интересующую информацию можно будет по телефону оперативного штаба: 8-9025-30-17-08.

Мобильные пункты вакцинации, регистрации будут развёрнуты в нескольких точках:
– пункт вакцинации и регистрации Советского района: ул. Талалихина, 62, тел.: 89025301708;
– Иволгинский район: у. Хойтобэе, ДНТ «Авиатор-2», ул. Саган Дали, 28, тел.: 89021640029 (здание культурно-спортивного центра);
– микрорайон Поселье, ул. Венская,11, тел.: 89085949644 (административное здание администрации МО СП «Гурульбинское»).

Здесь жители смогут бесплатно поставить прививку от бешенства своим питомцам и зарегистрировать их. При регистрации необходимо поставить микрочип животному. За эти процедуры нужно будет заплатить. Вакцинировать и зарегистрировать домашних животных можно и в другие дни в ветеринарных кабинетах городской станции.

- В настоящее время штрафы для владельцев собак за самовыгул животных, отсутствие регистрации и допущение нападений на людей составляют от трёх до пяти тысяч рублей, - сообщает управление по информационной политике администрации Улан-Удэ.

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