Спортивный объект расположен в Дульдургинском районе
В 2023 году на территории Агинского Бурятского округа за счёт средств единой дальневосточной субсидии будут созданы и отремонтированы спортивные объекты. Один из них – лукодром в посёлке Чиндалей – уже практически возведён.
- В ближайшие дни в здании лукодрома проведут работы по внутренней отделке стен, потолков. Утеплят полы, наружные стены, устройства системы отопления и пожарной сигнализации. К зданию пристроят тёплый туалет и душевую. На эти цели нашему региону будет выделено 10 миллионов рублей, - рассказала первый заместитель министра экономики Забайкалья Жаргалма Бадмажапова.
В настоящее время национальной стрельбой из лука в селе Чиндалей занимается более 200 человек.
Как сообщает пресс-служба министерства экономического развития Забайкалья, крупнейшими объектами, которые сейчас создаются на средства единой субсидии в регионе, являются школа на 400 учащихся в селе Баляга, школа-детский сад в посёлке Могзон, культурный парк, спортивно-оздоровительный комплекс «Тужи».
В Агинском округе завершается строительство лукодрома
Общество, Фото:
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