В Бурятии фотоловушка сняла лосиху, прогоняющую волка

Самка защищала своего детёныша



Интересным видео поделились сотрудники ФГБУ «Заповедное Подлеморье» в Бурятии. Животных засняли около солонца, когда они пришли полакомится солью.



- Фотоловушки в лесах Подлеморья не скучают: то косуля придёт на солонец, то лосиха с лосёнком прогонят серого волка, а случается, что и хозяин тайги – медведь – проходит по следам грибника, - сообщили в «Заповедном Подлеморье».



Также в природоохранном учреждении уточнили, что во время съёмок ни одна бабушка не пострадала.



