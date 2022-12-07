Самка защищала своего детёныша
Интересным видео поделились сотрудники ФГБУ «Заповедное Подлеморье» в Бурятии. Животных засняли около солонца, когда они пришли полакомится солью.
- Фотоловушки в лесах Подлеморья не скучают: то косуля придёт на солонец, то лосиха с лосёнком прогонят серого волка, а случается, что и хозяин тайги – медведь – проходит по следам грибника, - сообщили в «Заповедном Подлеморье».
Также в природоохранном учреждении уточнили, что во время съёмок ни одна бабушка не пострадала.
В Бурятии фотоловушка сняла лосиху, прогоняющую волка
Общество, Фото:
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