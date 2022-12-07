Улан-удэнцы назвали самые желанные подарки на Новый год

Они мечтают о деньгах, отдыхе и гаджетах





Больше всего в качестве подарка на Новый год жители бурятской столицы хотят получить деньги – о них мечтают 16% работающих улан-удэнцев. Это выяснили специалисты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» после опроса, проходившего с 26 ноября по 4 декабря.На втором месте по популярности – отпуск. Отдых для наших земляков так же желанен, как и недвижимость (по 14% голосов). Ещё 8% хотят новый девайс, 6% – автомобиль, по 2% – наряды и аксессуары, по 1% – драгоценности и домашнее животное. Среди других «хотелок» – ремонт жилья, парфюм, спортивная экипировка, лодки, мебель, мотоциклы, музыкальные инструменты, сертификаты на обучение и сладости.Мужчины чаще мечтают о деньгах, гаджетах и автомобилях, представительницы прекрасного пола – об отпуске, недвижимости и обновках. За последнее время предпочтения у россиян поменялись. Если в 2020-ом самым желанным новогодним подарком была машина, то сейчас – купюры. В 2020-м отправиться в отпуск на праздниках жаждали 11% жителей страны, в 2021-ом – 13%, а сегодня – уже 15%.