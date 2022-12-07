В Бурятии сельские дети ходят в школу по неосвещённым улицам

Ситуацию омрачают стаи бездомных собак



Жители посёлка Челутай (24 км) в Заиграевском районе Бурятии жалуются на отсутствие уличного освещения. Проблему обсудили в группе «Заиграево-инфо. 24/7».



- Когда у нас в Челутае (24 км) по улицам свет будет? По улице Лесной вообще ни одного фонаря нет, дети в школу едут по темноте, а у нас очень много бездомных собак, - негодуют сельчане.



На этот вопрос ответил глава посёлка Андрей Иванов. Оказалось, что причина весьма банальна – нет финансирования.



- По Лесной, 60 лет Октября, Северной и Юбилейной как раз провод уличного освещения (вместе с остальными алюминиевыми проводами) демонтирован после прокладки нового СИП. В этом году на монтаж нового освещения денег нет, в следующем году это будет возможно только при наличии дополнительного финансирования, - процитировали в «Заиграево-инфо. 24/7» Андрея Иванова.



Говоря о ситуации с бродячими собаками, глава посёлка сообщил, что в отдел сельского хозяйства администрации района подана заявка на отлов.

