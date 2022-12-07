Школьники расчистили от снега детский сад в Бурятии

Дети «отметили» День волонтёра



Юные волонтёры помогли Гашейскому детскому саду, который находится в Мухоршибирском районе Бурятии.



В понедельник, 5 декабря, в День волонтёра, ребята расчистили детскую площадку от снега. Они размели все лесенки и игровые уголки, а также привели в порядок горку, сообщили в группе «Мухоршибирь-инфо. 24/7».



Дружно поработали семь человек из отряда «Тимуровцы», в него входят учащиеся 8-10 классов Гашейской школы.



