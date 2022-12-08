В Бурятии напишут казачий диктант

Общество, Фото: Сергей Тарасенко, из архива

Жители России ответят на 20 вопросов о казачестве



В период с 8 по 10 декабря жителей Бурятии приглашают принять участие во всероссийской патриотической, общественно-просветительской акции «Казачий диктант-2022».



Участниками могут стать жители России, независимо от принадлежности к казачеству, уровня образования, вероисповедания и гражданства в возрасте от 8 лет. В очно-заочном формате в течение часа они смогут проверить и пополнить свои знания истории, культуры и традиций российского казачества, ответив на 20 вопросов.



Правильность ответов будет оценена по 100-балльной системе. По итогам акции все её участники получат электронные сертификаты.



Доступ к вопросам «Казачьего диктанта-2022» будет открыт с 8 декабря до 20:00 10 декабря по московскому времени на сайте всероссийского казачьего общества.



Напомним, всероссийская патриотическая общественно-просветительская акция «Казачий диктант» проходит уже третий год. Так, в 2020 году в ней приняли участие более 125 тысяч, а в 2021 году – более 167 тысяч человек из всех регионов России, а также представители стран ближнего и дальнего зарубежья. Об этом сообщает всероссийское казачье общество.



Возрастное ограничение 6+



