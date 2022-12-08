Жители России ответят на 20 вопросов о казачестве
В период с 8 по 10 декабря жителей Бурятии приглашают принять участие во всероссийской патриотической, общественно-просветительской акции «Казачий диктант-2022».
Участниками могут стать жители России, независимо от принадлежности к казачеству, уровня образования, вероисповедания и гражданства в возрасте от 8 лет. В очно-заочном формате в течение часа они смогут проверить и пополнить свои знания истории, культуры и традиций российского казачества, ответив на 20 вопросов.
Правильность ответов будет оценена по 100-балльной системе. По итогам акции все её участники получат электронные сертификаты.
Доступ к вопросам «Казачьего диктанта-2022» будет открыт с 8 декабря до 20:00 10 декабря по московскому времени на сайте всероссийского казачьего общества.
Напомним, всероссийская патриотическая общественно-просветительская акция «Казачий диктант» проходит уже третий год. Так, в 2020 году в ней приняли участие более 125 тысяч, а в 2021 году – более 167 тысяч человек из всех регионов России, а также представители стран ближнего и дальнего зарубежья. Об этом сообщает всероссийское казачье общество.
Возрастное ограничение 6+
В Бурятии напишут казачий диктант
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
На объект жаловались жильцы ближайшего дома
Горожане обратились за помощью в прокуратуру
В деле разбиралась прокуратура
Создатель лучшего снеговика получит коробку мороженого
Жители России ответят на 20 вопросов о казачестве
Местами небольшой снег
Выставку «Зөөлэн – Хатуу» можно посетить с 14 по 31 декабря
На соревнования приедут спортсмены из Бурятии и Иркутской области
Приобрести и продать вещи может каждый желающий
В столице Бурятии определят чемпионов республики по ушу
В столице Бурятии начнёт работу выставка об СССР
Круглую дату отметила жительница Боханского района
В соревнованиях примут участие молодые художники
Посетителям пообещали конкурсы и приятные призы
Самый старый корпус в детских оздоровительных лагерях был построен в 1939 году