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В Бурятии напишут казачий диктант

В Бурятии напишут казачий диктант
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко, из архива
Жители России ответят на 20 вопросов о казачестве

В период с 8 по 10 декабря жителей Бурятии приглашают принять участие во всероссийской патриотической, общественно-просветительской акции «Казачий диктант-2022».

Участниками могут стать жители России, независимо от принадлежности к казачеству, уровня образования, вероисповедания и гражданства в возрасте от 8 лет. В очно-заочном формате в течение часа они смогут проверить и пополнить свои знания истории, культуры и традиций российского казачества, ответив на 20 вопросов.

Правильность ответов будет оценена по 100-балльной системе. По итогам акции все её участники получат электронные сертификаты.

Доступ к вопросам «Казачьего диктанта-2022» будет открыт с 8 декабря до 20:00 10 декабря по московскому времени на сайте всероссийского казачьего общества.

Напомним, всероссийская патриотическая общественно-просветительская акция «Казачий диктант» проходит уже третий год. Так, в 2020 году в ней приняли участие более 125 тысяч, а в 2021 году – более 167 тысяч человек из всех регионов России, а также представители стран ближнего и дальнего зарубежья. Об этом сообщает всероссийское казачье общество.

Возрастное ограничение 6+

Бурятия казаки диктант акция

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