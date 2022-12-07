В Улан-Удэ дети ходят в школу, рискуя жизнью

Они в любой момент рискуют угодить под колёса автомобилей

В Улан-Удэ дети, которые живут в посёлке Орешкова, каждый день рискуют жизнью по дороге в школу. Ещё летом всего в нескольких метрах от средней школы № 64 на улице Буйко, 2б начали строить повысительную насосную станцию и не подумали о людях, которые ходят мимо. Об этом рассказали в региональном отделении Народного фронта.

Тротуар и «зебра» с одной стороны оказались завалены строительным мусором. Пешеходам пришлось сместиться на проезжую часть и по пути уворачиваться от строительной техники. Однако подрядчик огородил стройку, захватив ещё и границы школьного участка.









- На месте безопасной дорожки стоит забор. Дети и взрослые идут по краю оврага. Со скользкой и неосвещённой тропинки зимой легко можно упасть и угодить под машину на дороге внизу, – отметили общественники.





И сами местные жители, и директор СОШ не раз обращались к ответственным лицам с просьбой открыть безопасный проход. Но в итоге ничего так и не изменилось. К ситуации подключились активисты Народного фронта. Они уже направили обращение в прокуратуру Железнодорожного района Улан-Удэ. Общественники надеются, что прокурорская проверка отрезвит подрядчика.















