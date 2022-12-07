В Улан-Удэ покажут «Страну мечтателей - страну героев»

В столице Бурятии начнёт работу выставка об СССР



8 декабря в Улан-Удэ откроется выставка «Страна мечтателей – страна героев», приуроченная к столетию со дня образования Советского Союза. Она состоится в художественном музее имени Ц.С. Сампилова.



- Эпоха СССР – во многом противоречивое время, и также это неотъемлемая часть нашей истории, время, когда наши предки жили, творили и мечтали, любили и с надеждой смотрели в будущее. Именно об этом наша выставка, о стремлениях, чувствах и эмоциях, - сообщает пресс-служба национального музея РБ.



Главными героями выставки станут: трудовой подвиг, лирический пейзаж и, конечно, люди. Это герои и мечтатели, которые трудились, отстраивая свою страну, и художники, которые прославляли свою державу.



Работы, представленные на выставке, – это лишь небольшая часть коллекции искусства советского периода, которая хранится в фондах художественного музея имени Ц.С. Сампилова. Коллекция формировалась в музее с 1949 года по 1991 год. Произведения художников союзных республик и России поступали из художественного фонда СССР и РСФСР, из союза художников СССР и России, а также из организации Росизопропаганда и отмечены качеством и разнообразием видов художественного творчества: живопись, графика, скульптура и декоративно-прикладное искусство.



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