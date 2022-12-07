07 декабря

06 декабря

Популярное

В Улан-Удэ покажут «Страну мечтателей - страну героев»

В Улан-Удэ покажут «Страну мечтателей - страну героев»
Общество,  Фото:pexels.com
В столице Бурятии начнёт работу выставка об СССР

8 декабря в Улан-Удэ откроется выставка «Страна мечтателей – страна героев», приуроченная к столетию со дня образования Советского Союза. Она состоится в художественном музее имени Ц.С. Сампилова.

- Эпоха СССР – во многом противоречивое время, и также это неотъемлемая часть нашей истории, время, когда наши предки жили, творили и мечтали, любили и с надеждой смотрели в будущее. Именно об этом наша выставка, о стремлениях, чувствах и эмоциях, - сообщает пресс-служба национального музея РБ.

Главными героями выставки станут: трудовой подвиг, лирический пейзаж и, конечно, люди. Это герои и мечтатели, которые трудились, отстраивая свою страну, и художники, которые прославляли свою державу.

Работы, представленные на выставке, – это лишь небольшая часть коллекции искусства советского периода, которая хранится в фондах художественного музея имени Ц.С. Сампилова. Коллекция формировалась в музее с 1949 года по 1991 год. Произведения художников союзных республик и России поступали из художественного фонда СССР и РСФСР, из союза художников СССР и России, а также из организации Росизопропаганда и отмечены качеством и разнообразием видов художественного творчества: живопись, графика, скульптура и декоративно-прикладное искусство.

Возрастное ограничение 0+
Бурятия Улан-Удэ выставка СССР юбилей живопись графика скульптура декоративно-прикладное искусство музей

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Библиотека Бурятии проведёт гаражную распродажу
Библиотека Бурятии проведёт гаражную распродажу
Общество, 07.12.2022
Приобрести и продать вещи может каждый желающий
В Улан-Удэ разыграют «Кубок «Золотого дракона»
В Улан-Удэ разыграют «Кубок «Золотого дракона»
Общество, 07.12.2022
В столице Бурятии определят чемпионов республики по ушу
В Улан-Удэ покажут «Страну мечтателей - страну героев»
В Улан-Удэ покажут «Страну мечтателей - страну героев»
Общество, 07.12.2022
В столице Бурятии начнёт работу выставка об СССР
В Усть-Ордынском округе педагога поздравили с 90 летним юбилеем
В Усть-Ордынском округе педагога поздравили с 90 летним юбилеем
Общество, 07.12.2022
Круглую дату отметила жительница Боханского района
В Улан-Удэ пройдёт конкурс ледовых скульптур
В Улан-Удэ пройдёт конкурс ледовых скульптур
Общество, 07.12.2022
В соревнованиях примут участие молодые художники
На открытии главного катка Бурятии устроят салют и фаер-шоу
На открытии главного катка Бурятии устроят салют и фаер-шоу
Общество, 07.12.2022
Посетителям пообещали конкурсы и приятные призы
В Улан-Удэ планируют взяться за ремонт детских лагерей
В Улан-Удэ планируют взяться за ремонт детских лагерей
Общество, 07.12.2022
Самый старый корпус в детских оздоровительных лагерях был построен в 1939 году
В Агинском округе завершается строительство лукодрома
В Агинском округе завершается строительство лукодрома
Общество, 07.12.2022
Спортивный объект расположен в Дульдургинском районе
В Бурятии подвели итоги всероссийской экоакции «#БумБатл»
В Бурятии подвели итоги всероссийской экоакции «#БумБатл»
Общество, 07.12.2022
Большую часть макулатуры для переработки собрали школьники республики
Футболисты Бурятии победили в межрегиональном турнире в Тынде
Футболисты Бурятии победили в межрегиональном турнире в Тынде
Общество, 07.12.2022
Юные спортсмены Северобайкальска стали лучшими в футзале
В «Единой России» отметили заслуги волонтёров в гуманитарной миссии партии
В «Единой России» отметили заслуги волонтёров в гуманитарной миссии партии
Общество, 07.12.2022
Волонтёры занимаются сбором и доставкой необходимых вещей для военнослужащих, помогают семьям участников СВО
В Иркутской области появился волонтёрский центр «Добро на Байкале»
В Иркутской области появился волонтёрский центр «Добро на Байкале»
Общество, 07.12.2022
Ресурсный центр объединит волонтёрские организации региона
Учёные Бурятии улучшили фильтр для дымовых труб
Учёные Бурятии улучшили фильтр для дымовых труб
Общество, 07.12.2022
Он предназначен для очистки дымовых газов малых котельных и домашних печей

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^