Юные спортсмены Северобайкальска стали лучшими в футзале
Со 2 по 4 декабря в городе Тында прошёл XVIII межрегиональный турнир по мини-футболу (футзалу) среди юношей 2009-2010 года рождения, посвящённый памяти тренера Н. А. Мажейкина. В соревнованиях приняли участие команды из городов Северобайкальск, Благовещенск, Белогорск, Нерюнгри, Тында и других.
Победителем турнира стала команда города Северобайкальск «СБК 2009» под руководством тренера-преподавателя Северобайкальской детско-юношеской спортивной школы Виталия Гарифулина.
Лучшими игроками турнира признаны Николай Я. и Мухамед А. Об этом сообщает пресс-служба администрации Северобайкальска.
Футболисты Бурятии победили в межрегиональном турнире в Тынде
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Самка защищала своего детёныша
Большую часть макулатуры для переработки собрали школьники республики
Юные спортсмены Северобайкальска стали лучшими в футзале
Волонтёры занимаются сбором и доставкой необходимых вещей для военнослужащих, помогают семьям участников СВО
Ресурсный центр объединит волонтёрские организации региона
Он предназначен для очистки дымовых газов малых котельных и домашних печей
Честь республики защищают 7 учащихся
Она стартует 25 декабря
Спортсмены вернулись домой с медалями
Нацмузей республики победил в номинации «Линейка туристических сувениров музея»
Подрядные организации будут отлавливать безнадзорных животных
Его вновь устроят в марте на льду Байкала
Молодому человеку неоднократно вручали повестку под роспись
ОРВИ болеют более 11 тысяч детей
Республику поощрили благодарственным письмом во всероссийском конкурсе «Самый читающий регион»