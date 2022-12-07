Футболисты Бурятии победили в межрегиональном турнире в Тынде

Общество, Фото: пресс-служба администрации Северобайкальска

Юные спортсмены Северобайкальска стали лучшими в футзале



Со 2 по 4 декабря в городе Тында прошёл XVIII межрегиональный турнир по мини-футболу (футзалу) среди юношей 2009-2010 года рождения, посвящённый памяти тренера Н. А. Мажейкина. В соревнованиях приняли участие команды из городов Северобайкальск, Благовещенск, Белогорск, Нерюнгри, Тында и других.



Победителем турнира стала команда города Северобайкальск «СБК 2009» под руководством тренера-преподавателя Северобайкальской детско-юношеской спортивной школы Виталия Гарифулина.



Лучшими игроками турнира признаны Николай Я. и Мухамед А. Об этом сообщает пресс-служба администрации Северобайкальска.

