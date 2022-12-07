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Футболисты Бурятии победили в межрегиональном турнире в Тынде

Футболисты Бурятии победили в межрегиональном турнире в Тынде
Общество,  Фото:пресс-служба администрации Северобайкальска
Юные спортсмены Северобайкальска стали лучшими в футзале

Со 2 по 4 декабря в городе Тында прошёл XVIII межрегиональный турнир по мини-футболу (футзалу) среди юношей 2009-2010 года рождения, посвящённый памяти тренера Н. А. Мажейкина. В соревнованиях приняли участие команды из городов Северобайкальск, Благовещенск, Белогорск, Нерюнгри, Тында и других.

Победителем турнира стала команда города Северобайкальск «СБК 2009» под руководством тренера-преподавателя Северобайкальской детско-юношеской спортивной школы Виталия Гарифулина.

Лучшими игроками турнира признаны Николай Я. и Мухамед А. Об этом сообщает пресс-служба администрации Северобайкальска.
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