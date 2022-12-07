Жители Бурятии вместе со всей страной полюбили натуральные продукты

Они стали покупать молочку, мясо и свежие овощи у местных фермеров

Накануне сотрудники управления Роспотребнадзора по Бурятии приняли участие в онлайн-конференции о здоровом питании. На мероприятии озвучили результаты социологических исследований, согласно которым 79% россиян позитивно относятся к здоровому образу жизни.В Бурятии «безусловным драйвером ЗОЖ является здоровое питание», которое «способствует качеству жизни в целом и физической активности и поддерживает психологическую устойчивость», рассказали в пресс-службе надзорного ведомства.- Как и в целом по России, население республики предпочитает отечественные продукты для здорового питания, в том числе – от местных производителей и фермерских хозяйств, – отмечают в Роспотребнадзоре по РБ. – Наиболее популярными из них остаются молоко и молочные продукты, мясо, рыба и свежие овощи. Значительная доля населения использует в питании обогащённую йодом пищевую соль и хлеб с добавлением микроэлементов.