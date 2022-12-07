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Режиссёр Олег Юмов вновь удивил жителей Бурятии

Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
В Улан-Удэ состоялась премьера спектакля «Ой»

В Бурятском драматическом театре прошла премьера спектакля «Ой» (Лес; возрастное ограничение 16+) по мотивам одноименной пьесы Островского.

Спектакль играется на трёх языках- русском, бурятском и монгольском, создавая своеобразный языковой микс. Главную роль исполняет известная монгольская актриса Сарантуя Самбуугийн.

С самого начала спектакль держит зрителей в лёгком напряжении. Заунывная мелодия фоном настраивает на отнюдь не на счастливый конец. В спектакле очень мастерски одновременно идёт несколько действий - сидит сторож, служанка поливает цветы, влюбленная пара держится за руки. А в центре сцены живёт и царствует главная героиня - богатая помещица Раиса Павловна Гурмыжская, вокруг которой бурлят страсти и чаяния окружающих её людей - прислуги, покупателей леса, местных дворян и мелких помещиков.

Сюжет прост. Немолодая женщина, эмоциональная, избалованная, привыкшая к власти над жизнями людей, хочет выгодно продать свой лес. А ещё - выдать замуж свою бедную племянницу, и от этого тоже получить свой барыш. Неожиданно для себя она влюбляется в молодого амбициозного юношу, 20-летнего обедневшего дворянина Буланова.

Буланов, в свою очередь, хочет жениться на её молодой племяннице, и получить богатое приданое помещицы. Вся беда в том, что юная красавица уже влюблена в Петра, сына местного купца.

И, как верно отметил режиссёр спектакля Олег Юмов, спектакль «Лес» - это не только история о продаже леса, это прежде всего история о «лесе» человеческих взаимоотношений и судеб. О людях, которые запутались в своих желаниях и ошибках.

- Это лес языковой, лес отношений, это то, как как в дремучем лесу люди заблудились характерами. Продолжение истории будет в январе месяца, пока это только первая часть, - пояснил Олег Юмов.

Режиссёр рассказал, что в спектакле использовано много интересных театральных приемов, в этой постановке он попытался объединить два жанра – театр и кино.

Современные спецэффекты, резкая музыка, громкие хлопки, динамика и некоторая эклетика декораций создали вкусный «коктейль», который только предстоит ещё распробовать нашему зрителю. Тонкий юмор, свобода нравов на границе с моралью, неприкрытые чувства, показанные в пьесе, немного взбодрят зрителя и позволят по-новому взглянуть на творчество Островского.

Спектакль приурочен к 200-летию со дня рождения русского драматурга Александра Островского. Постановка осуществлена за счет средств гранта (50 млн рублей) от минкультуры России.


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