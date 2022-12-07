На соревнования приедут спортсмены из Бурятии и Иркутской области
Региональный турнир по каратэ «Кубок Евгения Акимова» пройдёт в Чите с 10 по 11 декабря в спортивном комплексе «Олимпиец». В соревнованиях примут участие спортсмены Бурятии, Иркутской и Амурской областей, Хабаровского, Забайкальского и Приморского краёв.
- Акимов Евгений Дмитриевич (01.11.1949 - 22.08.2021) родился и жил в Чите. Был тружеником одного из подразделений Забайкальской железной дороги, работал инженером в Забайкалжелдорпроекте, пока не познакомился с миром каратэ. Некоторое время у Евгения Дмитриевича получалось совмещать две профессии, но для собственного развития, как спортсмена и как тренера, этого оказалось недостаточно. В 1993 году было принято решение покинуть место инженера и полностью посвятить себя спортивной и тренерской карьере, - сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Забайкалья.
За время своей карьеры Евгений Акимов завоевал титулы: двукратный чемпион и трижды бронзовый призёр чемпионатов мира по каратэ SKIF, бронзовый призёр всеяпонского чемпионата по каратэ SKIF, чемпион Европы по каратэ SKIF, чемпион СНГ по каратэ SKIF, многократный чемпион России по каратэ SKIF, чёрный пояс, 7-й дан. Он являлся одним из основателей и популяризатором каратэ в Забайкальском крае. Воспитал большое количество чемпионов международных, всероссийских и межрегиональных соревнований по каратэ.
Возрастное ограничение 6+
В Чите проведут кубок по каратэ
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