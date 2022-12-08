08 декабря

07 декабря

Популярное

В Улан-Удэ стартует конкурс снеговиков

В Улан-Удэ стартует конкурс снеговиков
Общество,  Фото:pixabay.com
Создатель лучшего снеговика получит коробку мороженого

В преддверии открытия зимнего сезона в Улан-Удэ объявлен конкурс на лучшего креативного снеговика этой зимы.

Для участия в конкурсе нужно слепить снеговика в парке имени Д.Ж. Жанаева – креатив приветствуется. Затем сделать качественное фото вместе со снеговиком. Снимок необходимо отправить в личные сообщения группы дирекции по паркам культуры и отдыха Улан-Удэ в «ВКонтакте». Приём работ осуществляется до 14 декабря.

Присланные фотографии будут опубликованы. Из них выберут победителей путём голосования.

Лучшие снеговики и их создатели получат призы. Главный приз – коробка мороженого. Награждение состоится 17 декабря на открытии зимнего сезона, сообщает пресс-служба дирекции.

Возрастное ограничение 0+
снеговики конкурс Бурятия Улан-Удэ парки отдыха

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Улан-Удэ сровняли с землёй незавершённую стройку
В Улан-Удэ сровняли с землёй незавершённую стройку
Общество, 08.12.2022
На объект жаловались жильцы ближайшего дома
Жители Бурятии мёрзнут в своих квартирах
Жители Бурятии мёрзнут в своих квартирах
Общество, 08.12.2022
Горожане обратились за помощью в прокуратуру 
В Улан-Удэ стартует конкурс снеговиков
В Улан-Удэ стартует конкурс снеговиков
Общество, 08.12.2022
Создатель лучшего снеговика получит коробку мороженого
В Бурятии напишут казачий диктант
В Бурятии напишут казачий диктант
Общество, 08.12.2022
Жители России ответят на 20 вопросов о казачестве
В Улан-Удэ откроется выставка текстиля и керамики
В Улан-Удэ откроется выставка текстиля и керамики
Общество, 07.12.2022
Выставку «Зөөлэн – Хатуу» можно посетить с 14 по 31 декабря
В Чите проведут кубок по каратэ
В Чите проведут кубок по каратэ
Общество, 07.12.2022
На соревнования приедут спортсмены из Бурятии и Иркутской области
Библиотека Бурятии проведёт гаражную распродажу
Библиотека Бурятии проведёт гаражную распродажу
Общество, 07.12.2022
Приобрести и продать вещи может каждый желающий
В Улан-Удэ разыграют «Кубок «Золотого дракона»
В Улан-Удэ разыграют «Кубок «Золотого дракона»
Общество, 07.12.2022
В столице Бурятии определят чемпионов республики по ушу
В Улан-Удэ покажут «Страну мечтателей - страну героев»
В Улан-Удэ покажут «Страну мечтателей - страну героев»
Общество, 07.12.2022
В столице Бурятии начнёт работу выставка об СССР
В Усть-Ордынском округе педагога поздравили с 90 летним юбилеем
В Усть-Ордынском округе педагога поздравили с 90 летним юбилеем
Общество, 07.12.2022
Круглую дату отметила жительница Боханского района
В Улан-Удэ пройдёт конкурс ледовых скульптур
В Улан-Удэ пройдёт конкурс ледовых скульптур
Общество, 07.12.2022
В соревнованиях примут участие молодые художники
На открытии главного катка Бурятии устроят салют и фаер-шоу
На открытии главного катка Бурятии устроят салют и фаер-шоу
Общество, 07.12.2022
Посетителям пообещали конкурсы и приятные призы
В Улан-Удэ планируют взяться за ремонт детских лагерей
В Улан-Удэ планируют взяться за ремонт детских лагерей
Общество, 07.12.2022
Самый старый корпус в детских оздоровительных лагерях был построен в 1939 году

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^