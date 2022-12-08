В Улан-Удэ стартует конкурс снеговиков

Создатель лучшего снеговика получит коробку мороженого



В преддверии открытия зимнего сезона в Улан-Удэ объявлен конкурс на лучшего креативного снеговика этой зимы.



Для участия в конкурсе нужно слепить снеговика в парке имени Д.Ж. Жанаева – креатив приветствуется. Затем сделать качественное фото вместе со снеговиком. Снимок необходимо отправить в личные сообщения группы дирекции по паркам культуры и отдыха Улан-Удэ в «ВКонтакте». Приём работ осуществляется до 14 декабря.



Присланные фотографии будут опубликованы. Из них выберут победителей путём голосования.



Лучшие снеговики и их создатели получат призы. Главный приз – коробка мороженого. Награждение состоится 17 декабря на открытии зимнего сезона, сообщает пресс-служба дирекции.



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