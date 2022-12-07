В Бурятии подарили клюшку лучшей болельщице

Школьница два дня болела за хоккеистов



Хоккейная команда Закаменского района Бурятии вручила юной болельщице из Окинского района в подарок клюшку. О девятикласснице рассказали в местной группе «Ока-инфо. 24/7».



- Ирина два дня приходила и выходила на лёд, надев коньки, и поддерживала все команды турнира, который прошёл в минувшие выходные, - рассказал организатор спортивных соревнований Сультим Базаров.



Ирина учится в Орликской школе и второй год занимается хоккеем. Её тренирует Баир Бартаев.



