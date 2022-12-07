Школьница два дня болела за хоккеистов
Хоккейная команда Закаменского района Бурятии вручила юной болельщице из Окинского района в подарок клюшку. О девятикласснице рассказали в местной группе «Ока-инфо. 24/7».
- Ирина два дня приходила и выходила на лёд, надев коньки, и поддерживала все команды турнира, который прошёл в минувшие выходные, - рассказал организатор спортивных соревнований Сультим Базаров.
Ирина учится в Орликской школе и второй год занимается хоккеем. Её тренирует Баир Бартаев.
В Бурятии подарили клюшку лучшей болельщице
Общество, Фото:
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